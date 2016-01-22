Кружки и секции станут бесплатными для школьников Приморья

В Приморье внедряют систему персонифицированного финансирования дополнительного образования для детей (ПФДО), сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Школьники смогут посещать еще больше кружков и секций за счет государства – средства будут списывать автоматически с именных сертификатов, которые оформят для них родители. Работа проводится в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Внедрение именных сертификатов на дополнительное образование для детей обсуждалось накануне на установочном совещании с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам, начальниками местных управлений образования и руководителями учреждений дополнительного образования, которое провела министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Именные сертификаты на дополнительное образование для детей действуют с 2017 года в отдельных регионах России. Теперь к ним присоединилось и Приморье. Такая мера поддержки вводится по всей стране по следующим причинам. Бесплатные кружки для школьников всегда финансировало государство. Дворцы творчества при этом планировали, сколько детей смогут привлечь на занятия, а потом получали деньги на работу полной группы, состоящей, к примеру, из 10 человек, даже в том случае, если группа по итогу полностью не набиралась.

Согласно системе персонифицированного финансирования дополнительного образования, детей государство зачисляет деньги не секциям и кружкам по предварительно сделанным расчетам, а напрямую на именной сертификат каждого ребенка, которым его родители и оплачивают выбранные занятия. Таким образом, организаторы дополнительного образования могут получить государственные деньги только за тех детей, которые ходят по факту, а не за тех, кого планировалось привлечь, но по каким-то причинам не получилось.

«Работа направлена на обеспечение равного доступа к программам дополнительного образования для разных категорий детей, повышение его значимости и востребованности в обществе, а также создание конкурентных условий для образовательных организаций и их дальнейшего развития. Если организаторы того или иного кружка захотят получать больше денег от государства, им придется менять программу, внедрять современные методы работы – в общем, делать все, чтобы записалось больше детей», – уточнили специалисты.

Сколько денег выделят в новом учебном году на систему ПФДО, будут решать сами муниципалитеты. От них же зависит, какая сумма достанется каждому ребенку.

«В предстоящем учебном году система начнет действовать в первых 17 муниципалитетах края, к следующей осенью – на оставшихся 17 территориях», – отметили в министерстве.

Чтобы оформить сертификат на дополнительное образование детей, родителям необходимо будет подать электронное заявление на портале ПФДО, как только проект начнет работать в Приморье. Для этого необходимо будет открыть раздел «Получить сертификат» и ввести адрес своей электронной почты. После этого на указанный адрес поступит письмо со ссылкой, по которой необходимо перейти. Если заявки подаются сразу на нескольких детей, то для всех них можно использовать одну и ту же ссылку подтверждения адреса электронной почты.

«Сертификат ПФДО – электронный, бумажной формы у него нет. Он именной и положен каждому гражданину РФ в возрасте от 5 до 17 лет включительно. С его помощью государство оплачивает занятия в кружках, куда записался ребенок. Главное, чтобы они прошли государственную проверку. При этом материальное положение, количество детей в семье или другие социальные аспекты не имеют значения», – подчеркнули специалисты, заметив, что сертификат нельзя обналичить – если ребенок не будет заниматься ни в одном кружке или пойдет только в платные, деньги вернут в государственный бюджет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]