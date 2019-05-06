Новым уровнем комфорта и сервиса встретят пациентов поликлиники "дальзаводской" больницы

Впервые за долгие годы в столице Дальнего Востока капитально отремонтировали первичное звено Владивостокской клинической больницы №4. Все трехэтажное здание поликлиники «дальзаводской» больницы подверглось масштабной реконструкции и теперь соответствует всем стандартам «бережливых» технологий здравоохранения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, поликлиника при клинической больнице №4 была построена в 1956 году. На протяжении нескольких десятков лет здесь не проводилось никаких работ по модернизации. После очередного визита главы региона было принято решение провести масштабную реконструкцию не только основного здания, но и отделения сестринского ухода, гаража, пищеблока и прачечной. Помимо этого, в течение 2021 года вся прилегающая территория будет благоустроена: уже сейчас она подготовлена к асфальтированию.

Обновленная поликлиника «дальзаводской» больницы начнет принимать пациентов уже с середины февраля.

«Полностью отремонтированы все помещения, установлено современное оборудование – все, что необходимо для того, чтобы диагностика заболеваний проходила на высоком уровне», – отметил в ходе осмотра губернатор края Олег Кожемяко.

По словам руководства медучреждения, капитальным ремонтом охватили все трехэтажное здание: расширено пространство, заменена кровля, проложены новые сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции, пожарной сигнализации и внутренние сети связи, восстановлена дренажная система. Фасад здания «одели» в керамогранит. Из старого остались только несущие элементы. Выполнить работы одномоментно в таком объеме «помогла» эпидемия коронавируса – оказание помощи пациентам максимально «перенесли» в домашние условия.

Теперь новая поликлиника полностью соответствует целям национального проекта «Здравоохранение» и отвечает принципам бережливого производства. Ежедневно одна смена сможет обслуживать около 350 пациентов. Всего же в настоящее время к поликлинике приписаны более 23 тысяч жителей Владивостока. После открытия медучреждения их встретит совершенно новый уровень комфорта и сервиса.

В частности, предусмотрено разделение потоков больных и здоровых пациентов; тех, кто проходит диспансеризацию или получает специализированную медицинскую помощь.

На первом этаже с удобным холлом будет расположена открытая регистратура. Демонтаж всех надстроек позволил использовать просторные светлые коридоры и холлы для создания комфортного пространства. Здесь же расположились помещения для неотложной и доврачебной помощи, а также размещены мобильные бригады, которые смогут оказать поддержку пациентам с неотложными состояниями, болевым синдромом и другими симптомами.

Второй этаж выделен только для здоровых пациентов. На третьем – расположатся хирургические, стоматологические и манипуляционные кабинеты. Отдельный блок сконцентрировал рентгенологическое оборудование, маммограф, флюорограф и другое профильное оборудование. Особое развитие получит дневной стационар.

Для удобства пациентов предусмотрена цифровизация и автоматизация на современном уровне всего процесса оказания услуг. Все пространство оборудовано новой мебелью: как в медицинских кабинетах, так и в холлах, где предусмотрены мягкие зоны для ожидания. Также руководство больницы планирует вывести сестринские посты на каждый этаж, чтобы оптимизировать работу персонала для эффективного обеспечения деятельности всех подразделений.

Предусмотрена новая удобная навигация, чтобы пациенты уже при входе в здание могли спокойно ориентироваться в поликлинике.

Отдельное внимание уделили персоналу. Помимо уже имеющихся специалистов в обновленном учреждении пациентов встретят новые кадры. Например, семейная пара Дарья и Даниил Захаровы, которые переехали в Приморье из Краснодарского края, сейчас трудятся врачами-терапевтами в поликлинике и продолжают учиться в ординатуре на кардиологов. Молодым людям Приморский край нравится, и они рассматривают перспективы остаться здесь жить. Тем более, что стимул есть – краевые меры поддержки и предусмотренные после получения диплома и дальнейшего трудоустройства.

«Сейчас уже получаем ежемесячные выплаты как молодые специалисты, условия здесь нам нравятся. Если бы не финансовая поддержка края, на такое решение о переезде было бы трудно решиться», – отметила Дарья Захарова.

Напомним, в 2021 году в Приморском крае стартует пятилетняя программа развития первичной медико-санитарной помощи в рамках национального проекта «Здравоохранение». Она затронет 27 объектов. На первые три года из федерального бюджета направлено 4,5 миллиарда рублей, предусмотрено краевое софинансирование. Средства пойдут на строительство новых учреждений здравоохранения взамен ветхих, ремонты поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий, приобретение оборудования и автомобильного транспорта.

«Это существенная поддержка для тех медорганизаций, которые не попали в программу ремонтов в предшествующие годы. Кроме того, в федеральный бюджет заложены средства на оснащение этих учреждений инвентарем и оборудованием, на благоустройство территорий», – уточнили в краевом министерстве здравоохранения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]