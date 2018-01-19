«Дело - могила»: «Некрополь» не получил поддержки в суде Приморья

Ранее Комиссия Приморского УФАС России признала МУПВ «Некрополь» (ныне - МБУ «Некрополь») нарушившим антимонопольное законодательство путем ограничения конкуренции в отношении других ритуальных компаний, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на УФАС по ПК.

Как следует из материалов дела, работники МУПВ «Некрополь» необоснованно ограничивали проезд работников других ритуальных компаний и заключивших с ними договор родственников умерших на территорию кладбищ и продажу наряд-заказов на копку могил, а также незаконно присвоили себе исключительное право на их изготовление. Такие действия прямо нарушают требование Закона о защите конкуренции, поскольку создают ритуальным компаниям препятствование в оказании комплекса услуг по погребению и связанных с ним услуг.

По факту нарушения МБУ «Некрополь» было выдано обязательное к исполнению предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство.

Не согласившись с решением и предписанием антимонопольного органа, МБУ «Некрополь» обратилось с заявлением в суд.

04 февраля 2021 года Арбитражный суд Приморского края признал правоту Приморского УФАС России, полностью отказав МБУ «Некрополь» в удовлетворении требований.

Напомним, что МБУ «Некрополь» проигнорировало предписание Приморского УФАС России о прекращении в установленный срок действий, нарушающих закон, в связи с чем, было привлечено к административной ответственности – штрафу в размере 500 тысяч рублей. В настоящее время МБУ «Некрополь» оспаривает решение Приморского УФАС России о наложении штрафа в судебном порядке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru