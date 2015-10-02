УФАС снова требует ограничить полномочия ритуальной службы «Некрополь»

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю повторно обязала администрацию города ограничить права и полномочия городской ритуальной службы МУПВ «Некрополь». Прошлое предписание администрация города не исполнила, сославшись на нормативно-правовые акты. Комиссия же пришла к выводу, что мэрия истолковала законы неверно и ограничила конкуренцию на рынке ритуальных услуг Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

ПАО «Стикс П» еще в октябре прошлого года обратилось в Приморское УФАС. Компания заявляла, что городская похоронная служба МУПВ «Некрополь» получила привилегированное положение на рынке ритуальных услуг во Владивостоке, препятствует деятельности по организации похорон на общественных кладбищах.

УФАС рассмотрело заявление и пришло к выводу, что закон нарушила администрация Владивостока, которой принадлежит МУПВ. «Некрополь» был наделен функциями органа местного самоуправления по ведению дел на городских общественных кладбищах и получил преимущественное положение среди аналогичных организаций.

Антимонопольная служба уже выносила предписание об устранении нарушений в адрес администрации города. Но мэрия требования не выполнила, посчитав, что МУПВ «Некрополь» работает в соответствии с нормами действующего законодательства, и запрет на ведение деятельности ритуальной конторы повлечет нарушение закона. Также администрация Владивостока в этом случае не сможет выполнять свои функции по организации ритуальных услуг на территории городского округа. Учреждение МУПВ «Некрополь» соответствовало требованиям федерального закона и муниципального правового акта, которые также наделяют организацию исключительными правами на деятельность, связанную с погребением.

Однако УФАС с письмом администрации города не согласилось. По мнению антимонопольной службы, из-за такого положения дел другие фирмы, оказывающие ритуальные услуги населению, поставлены в зависимость от властно-распорядительных решений предприятия.

По факту «Некрополь», помимо полномочий, которыми наделила его администрация города, является еще и коммерческой структурой – они оказывают гражданам услуги по погребению, изготовлению венков, памятников, урн и других ритуальных принадлежностей. То есть являются действующими участниками рынка, но при этом именно от их решений зависит положение других компаний, в том числе выделение участков под захоронения, рытье могил, ведение учетно-регистрационной и контрольной работы. Это подтверждается и материалами дела, и показаниями других сторон конфликта.

По всем нормам действующего законодательства, специализированная служба создается органами местного самоуправления исключительно в целях обеспечения государственных социальных гарантий для погребения невостребованных тел, а также для оказания близким родственникам и другим лицам гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе в пределах размеров социального пособия на погребение с последующим возмещением специализированной службе расходов из бюджета по каждому факту захоронения. Никакие иные функции и полномочия не могут быть возложены на специализированные службы – общественные кладбища находятся в ведении органов местного самоуправления, а не службы. Все разрешения и контроль должна осуществлять городская администрация, но не «Некрополь».

Комиссия отклонила доводы мэрии как противоречащие законодательству и учла факт, что городская администрация так и не выполнила ранее выданные предписания по ограничению полномочий МУПВ.

В результате УФАС признало и подтвердило факт нарушения администрацией Владивостока закона о защите конкуренции, не приняло мер по исправлению ситуации. Администрации выдано новое, обязательное к исполнению предписание об ограничении прав и полномочий МУПВ «Некрополь», которое должно быть исполнено в срок до 20 февраля. Одновременно его можно обжаловать в Арбитражном суде в течение трех месяцев со дня выдачи, что не отменяет необходимости исполнения.

Напомним, недавно Контрольно-счетная палата Владивостока представила результаты проверки деятельности МУПВ «Некрополь» за 2017-2018 годы. Согласно выводам КСП, тогда ситуация была прямо противоположной – всеми подрядами ведало ПАО «Стикс П», а «Некрополь» бездействовал. До октября 2017 года МУПВ управлял Игорь Бабынин, в отношении которого сейчас расследуется уголовное дело. После него директором стал Константин Олексеенко, который покинул этот пост в июне 2019 года, незадолго до начала следственных действий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]