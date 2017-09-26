Приморское УФАС разбирается в хитросплетениях похоронного бизнеса Владивостока

Антимонопольная служба обвиняет МУПВ «Некрополь» в нарушении законов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, ПАО «Стикс П», среди учредителей которого есть комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Владивостока, подало заявление о нарушении федерального закона о конкуренции в отношении МУПВ «Некрополь». Рассмотрение дела назначено на 13 ноября.

По версии ПАО «Стикс П», муниципальное предприятие «Некрополь» нарушило закон о защите конкуренции – оно не позволяло гражданам, заключившим договоры на оказание ритуальных услуг со «Стиксом», получать наряды на рытье могил. Кроме того, работникам «Стикс П» не позволяли даже заезжать на городские кладбища для благоустройства могил. Вместо этого работники МУПВ «Некрополь» предпочитали делать это самостоятельно, оказывая гражданам полный комплекс ритуальных услуг.

УФАС в связи с этим выдавало «Некрополю» предписания об устранении нарушений – 2 и 20 сентября. Муниципальное предприятие должно было издать официальный акт или решение о прекращении препятствования другим похоронным конторам работать на кладбищах. Уполномоченные работники МУПВ «Некрополь» должны были под подпись ознакомиться с этим документом, а руководство – контролировать его исполнение.

Срок, который УФАС давало администрации города на наведение порядка в сфере ритуальных услуг, истек 4 октября. Монополию МУПВ «Некрополя» к этому времени следовало прекратить, но город, судя по всему, предписания не исполнил. МУПВ «Некрополь» предупреждения антимонопольщиков также не выполнило, ссылаясь на то, что было наделено исключительным правом на копание могил муниципальным правовым актом № 3-МПА от 7 февраля 2006 года. А в остальном «Стиксу» никто не препятствовал.

Но УФАС этим доводам не вняло, ссылаясь на доказательства заявителя. Было возбуждено дело по признакам нарушения МУПВ «Некрополь» части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции, выразившегося в «совершении незаконных действий по отказу гражданам, заключившим договор с ПАО «Стикс П» на оказание ритуальных услуг, в получении нарядов на рытье могил и в проезде работников ПАО «Стикс П» на территорию городских общественных кладбищ для выполнения работ по благоустройству мест захоронения».

Рассмотрение дела назначено на 13 ноября.

Напомним, это уже не первый случай, когда УФАС по Приморскому краю обнаруживает в администрации города и ее предприятиях антиконкурентный сговор. До разбирательств с «Некрополем» через подобные проверки проходило МУПВ «Дороги Владивостока». Антимонопольщики доказали картельный сговор, а материалы проверок и расследований легли в основу уголовного дела в отношении Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова.

Также УФАС доказало сговор между администрацией города и МПВ «ВПОПАТ-1» и ООО «Флагман-Авто» в отношении городского пассажирского транспорта, в котором также фигурировали родственники Пушкарева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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