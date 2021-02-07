Готовьтесь оплатить: Нововведение от МВД коснется всех автовладельцев

Благодаря готовящимся поправкам «от МВД», инспектора ДПС прямо на дороге получат право временно аннулировать диагностическую карту машины, если найдут у нее какие-то неполадки, при которых дальнейшее движение запрещено, сообщают «Вести:Приморье». Об этом пишет портал «АвтоВзгляд».

Если водитель за 72 часа не устранит их и не пройдет на уже исправленном авто повторный техосмотр, то как только он в следующий раз попадется в лапы патрульному гаишнику, его транспортное средство отправится на штрафстоянку.

До последнего времени запретить эксплуатацию машины сотрудник ГИБДД мог, по большому счету, когда на ней действительно нельзя ехать: неисправны тормоза, рулевое управление и т. п. Но теперь МВД планирует радикально расширить список таких неисправностей. В частности, если у вас вышел из строя модуль экстренного оповещения на базе ГЛОНАСС — все! Машина ехать дальше не должна! Словно у нее отказали тормоза.

Соответственно, если гаишник, остановивший вас, из чистого любопытства нажмет на кнопочку с надписью «SOS» на потолке салона авто и не услышит ответ оператора, он будет иметь все законные основания оформить вам «устранение в течение 72-х часов» со всеми вытекающими последствиями.

На просторах нашей необъятной полным полно участков дорог, где «не ловит» сигнал мобильной связи и где хоть обнажимайся кнопкой «SOS» — все равно никто тебе не ответит. Работники полосатого жезла в этих местах (если планы МВД воплотятся в жизнь) в скором времени станут чуть ли не самыми уважаемыми людьми «на районе». Ведь только от их личного произвола будет зависеть возможность пользоваться машинами для всех местных владельцев автотранспорта младше пяти лет — поскольку обязательное оснащение всех новых машин блоками ЭРА-ГЛОНАСС началось 1 января 2015 года.

Бредовость идеи приравнять модуль системы экстренного оповещения по степени влияния на безопасность к тормозам или рулевому управлению опасна еще и тем, что сейчас по дорогам России колесят миллионы авто, выпущенных до 2015-го года и не оснащенных ЭРА-ГЛОНАСС. Получается, что, с точки зрения МВД, им без системы ездить вполне безопасно, а машинам более новым — смерти подобно…

Но это еще не все! Полная формулировка пункта, запрещающего эксплуатацию транспортного средства по «эра-глонассовой» причине звучит так: «Аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства, неисправны или отсутствуют».

Это означает, что если в вашей машине по какой-то причине «сдохла» штатная навигационная система и вы, как нормальный человек, давным-давно пользуетесь навигатором в смартфоне — большой вам привет! Уже с 1 июня текущего года, когда планируется вступление в силу поправок МВД, такая поломка станет поводом для почти гарантированной отправки вашей машины на штрафстоянку.

Ведь «оживление» штатной навигации, как, впрочем, и замена «умершего» ГЛОНАСС-модуля, возможна лишь в СТО официального дилера марки. И выполнить такого рода работы за 72 часа, в соответствии с требованиями нового порядка, придуманного все тем же МВД, практически невозможно. Особенно «интересная» для автовладельца ситуация сложится, если ближайший официальный дилер расположен в нескольких сотнях километров от него. Или автомобильный бренд вообще ушел с российского рынка…

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, премьер-министр Михаил Мишустин продлил на год мораторий на обязательную установку модулей "ЭРА-ГЛОНАСС" на автомобили, ввозимые на Дальний Восток из-за рубежа. Временный порядок распространяется на подержанные праворульные машины, приобретенные жителями региона для личных нужд. Отмечается, норма распространяется и на тех автовладельцев, кто планирует переехать на постоянное место жительства в дальневосточный регион.

Мораторий на обязательную установку модулей продлевался в 2019 году и истекал после 2 декабря.

Также ранее сотрудники Управления МВД по Приморскому краю пояснили автовладельцам о преимуществах установки системы ЭРА-ГЛОНАСС в автомобиль.

Чтобы зафиксировать место автоаварии и заполнить необходимые документы, водители могут воспользоваться бесплатным приложением «ДТП.Европротокол», скачав его через программу в мобильном телефоне (Google Play или с App Store). Также можно воспользоваться спутниковой системой ЭРА-ГЛОНАСС, которая собирает и передает в российский Союз автостраховщиков необходимую информацию о ДТП.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]