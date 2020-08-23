Спортивная деятельность военного может быть оплачена

Военнослужащим предлагают разрешить заниматься оплачиваемой спортивной деятельностью, помимо несения службы, сообщают «Вести:Приморье». Такой законопроект группы депутатов планируется рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию, пишет «Парламентская газета».

Сейчас военные не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением педагогической, научной или иной творческой. При этом такая работа не должна финансироваться только из-за рубежа и мешать исполнению обязанностей на военной службе.

Сегодня многие российские спортсмены высокого класса являются членами Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и Центрального спортивного клуба армии и состоят на военной службе. Из-за этого они не имеют права получать деньги для оплаты расходов, связанных с участием в спортивных сборах и тренировках, питанием и проживанием, а также получать денежные призы за победу в соревнованиях.

Законопроект позволит привести законодательство в соответствие со сложившейся ситуацией, правомерно и адресно предоставить спортсменам деньги на спортивную деятельность, а также даст им дополнительную мотивацию для повышения класса спортивного мастерства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]