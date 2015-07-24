В мире такого нет нигде: «Международные подводные игры» состоятся во Владивостоке

Более 20 дайверов съедутся со всей России и зарубежных стран, чтобы посоревноваться в дайверской дисциплине, зародившейся во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Золотой мост».

23 февраля 2021 г. во Владивостоке, на ледовой поверхности акватории возле яхт-клуба «Семь футов», пройдут «Международные подводные игры», участниками которых станут дайверы, которые легко соревнуются между собой в ледяной воде. «Подводные игры» проводятся уже в седьмой раз. Зародились они во Владивостоке, изначально, как соревнования дайверов из числа военнослужащих и сил спецназначения. Однако уже в 2015 году соревнования стали сугубо гражданскими, открытыми для всех участников, имеющих необходимую специализацию. С 2018 года «подводные игры» получили международный статус, поскольку для их участия стали заявляться спортсмены из Китая и Японии. В 2021 году для участия в соревнованиях не стала препятствием даже вспышка заболевания коронавирусом, зафиксированная годом ранее.

Правила «Международных подводных игр» просты: каждый из спортсменов на жеребьёвке вытаскивает задание. При одинаковой дистанции, дайвер должен выверить задание на поверхности, а потом, погрузившись под воду, ориентироваться по компасу и по азимутам, и дёргать за буйки по мере прохождения маршрута. Получается очень зрелищно, а зрители обычно сопереживают спортсменам.

На этот раз, среди приглашённых звёзд международного уровня, во Владивосток приедет египтянин Ахмед Габр, которому принадлежит мировой рекорд на самое большое погружение – 322 метра. Ожидается так же прибытие гражданина Кипра в качестве соревнующегося спортсмена.

Аналогов «международных подводных игр» не существует: ни в России, ни в мире. Эта дисциплина родилась относительно недавно, но уже снискала своих поклонников по всему миру. Это своего рода «русский дайвинг» – экзотика для тех, кто привык нежиться в тёплом море.

Сегодня во Владивостоке «подводное ориентирование» (именно в «ледовом» его формате), становится популярным не только среди мужчин, но и среди девушек, которые отважно ныряют в прорубь, демонстрируя хорошую спортивную подготовку, решительность и силу духа. Так что назвать этот «русский дайвинг» чисто «мужским» видом спорта нельзя – гендерная принадлежность не играет здесь никакой роли.

Хотя, бесспорно, дата для проведения мероприятия выбрана «мужская» – 23 февраля 2021 года, начало в 10 часов утра. Соревноваться спортсмены будут целый день. Специально для этого сотрудниками МЧС будут организованы тёплые палатки, в которых можно будет погреться и отдохнуть.

Поскольку эти соревнования имеют достаточно высокий статус, призы в них будут тоже серьёзными – комплекты снаряжения для зимнего дайвинга.

Для зрителей и гостей мероприятия будет организована фотозона, где можно сделать снимок на память с «водолазом Петровичем» – специально созданным персонажем, который отражает суровость и некоторую ироничность приморских «ледяных» дайверов.

Как отмечают организаторы мероприятия, ежегодное проведение такого рода соревнование позволяет заинтересовать этой дисциплиной молодёжь, повысить престиж Приморья, как международного центра дайвинга, привлечь иностранных туристов и туристов внутри страны. «Подводное ориентирование» – это та особая туристическая «фишка» Приморья, которой больше нет нигде, и которая способна (помимо всех прочих красот и «жемчужин» края) привлечь в Приморье туристов.

В качестве спонсоров мероприятия выступили ООО «ТПК «Ресурс», ООО «Торгово-инвестиционная компания» и Союз заготовителей, переработчиков и экспортёров леса Приморского края «ПРОМЭКСЛЕС».

Зрители могут посетить данное мероприятие совершенно бесплатно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]