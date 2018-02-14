«Вряд ли что-то изменится»: Огромная очередь из грузовиков скопилась на погранпереходе в Приморье

С момента открытия с китайской стороны пункта пропуска Краскино – Хуньчунь на российской границе скопились около сотни грузовиков. Водители отмечают, что ждать приходится по несколько дней, а электронная очередь процессу помогает мало, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

По мнению руководителя дальневосточного представительства АСМАП Сергея Ремизова, огромная очередь на границе возникла по целому ряду причин.

«В первую очередь – это маленькая пропускная способность наших погранпереходов. Во-вторых, это действия китайской стороны. Схема такая – пускают машину, отцепляется полуприцеп, а тягач с нашим водителем уезжает обратно на российскую сторону – ждать, пока полуприцеп разгрузят или загрузят», – отмечает Сергей Владимирович.

Как уточняет глава дальневосточного АСМАП (Ассоциация международных автомобильных перевозчиков), подобная схема сейчас действует не только в Краскино, где погранпереход был открыт с 15 февраля, но и в Пограничном, Полтавке, Турьем Роге. В последних трёх случаях пункты пропуска открыли 19 февраля.

Ещё одним существенным фактором в образовании огромной пробки из грузовиков в Краскино стал Восточный новый год – с 28 января по 14 февраля китайская граница была закрыта.

«Пока не будут с китайской стороны отменены самые строгие коронавирусные ограничения, вряд ли что-то изменится, – резюмирует Сергей Ремизов. – Электронная очередь помогает мало – уж слишком много желающих. Также нужно учитывать, что через Краскино в первую очередь пускают фуры с рыбой и крабом, потому что это скоропортящийся товар. Остальные из-за этого ждут ещё больше. Ну и, конечно, всем перевозчикам нужны нормальные погранпереходы – с хорошей пропускной способностью, не на 20-30 машин, а на 100-150, как на западной границе России. И нормальной инфраструктурой. Погранпереход «Краскино» сейчас хуже всех – там кроме колючки вообще ничего нет: ни кафе, ни туалетов. Об этой проблеме знают все, в том числе и президент России, но мало что меняется».

Как отмечает председатель профсоюза транспортных перевозчиков Приморского края Пётр Куприянов, до начала пандемии коронавируса на погранпереходе «Пограничный» перевозчик мог рассчитывать на 4-5 рейсов в месяц.

«Сейчас в Пограничном водители переходят делают одну поездку в 1,5 месяца. Электронная очередь работает в ручном режиме, это коррупциогенный фактор. Для сравнения – на других российских границах ты заходишь на сайт, прикрепляешь пакет документов. Если все формы заполнены верно, система тебя регистрирует, присваивает порядковой номер и указывает время прохождения. На границе сверяют документы и ты проезжаешь. У нас всё в ручном режиме – документы отправляются на электронную почту и там их вручную проверяет сотрудник».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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