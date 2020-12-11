«Милые резиновые висели у входа»: жительницу Приморья шокировал товар в супермаркете

Жительница Артема рассказала о товаре, который предлагает известный в городе супермаркет, сообщают «Вести:Приморье». Так, женщина в одном из приморских пабликов уточняет, данному товару, скорее всего, место совсем в другом магазине.

Сегодня была неприятно удивлена, увидев в Авиаторе, при входе в продуктовый магазин, вот этих "милых резиновых женщин". Они украшают первую же витрину на входе в Гурман в компании таких же резиновых курочек. Где мозги потеряли товаровед и управляющий магазином? Даже не смешно. Где этика, мораль?

, пишет автор поста в artem.news.plus.

P.S. Может быть, подписчики знают назначение этих изделий, вызвавших возмущение у автора сообщения?

Однако в комментариях жители рассказали, в чем весь «прикол». Оказалось, это игрушка-антистресс. Но есть и те, кто отметил, что прежде чем выложить товар на витрину, стоит подумать, нужно ли вообще предлагать такого вида игрушки потребителю.

«Я думаю это просто игрушка для животных. Собаки любят с такими играть».

«Все просто, есть так же орущие курочки, как поняла они там рядом и висят, вот следуя логике можно сделать вывод что эта игрушка тоже для собак... вот причём собаки. Ну прикольно же, вы только представьте как песель с такой вот "леди" в пасти издаёт смешной крик, тут двойной антистресс выйдет

«Надо моей собаке взять, она все кичащее и поющее любит. Если мне понравится заберу у неё».

«Эта игрушка красуется на витрине Гурмана ещё с лета, только вот при попытке сфотографировать этот товар кассиры подбегали и просили убрать камеру».

«Читаю в интернете описание этого подарка: Если на Вас давят на работе, постоянные проблемы и стресс, и Вам нужно быстро и эффективно успокоить свои нервы, то Вы обязательно должны иметь Кричащий антистресс Shrilling Lady у себя под рукой. Стоит только сжать антистресс и он начнет издавать забавный, пронзительный крик. Она действительно смешно кричит, удержаться от смеха невозможно. А смех - лучший антистресс. Это игрушка поможет Вам не только быстро выйти из стрессовой ситуации и снять напряжение, но и поднимет настроение Вам и Вашим друзьям. Из-за своего дизайна Кричащий антистресс Shrilling Lady будет отличным подарком не только для мужской половины населения, но и для каждого обладателя чувства юмора. ВОПРОС: ПРИ ЧЕМ ТУТ СОБАКИ? Это, оказывается, игрушка для людей. В Артёме, действительно, народ с фантазией».

«Полная деградация мозгов изобретателя. Это же тело женское и какое бы не было предназначение игрушки - на тонком плане здесь не допустимый факт уничижения женского тела».

«Люди, вы совсем уже чувство юмора потеряли? Ничего плохо в данной игрушке не вижу. Курицы прикольные были, девушки тоже. Сразу фраза вспоминается: наигранная святость, хуже ***!».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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