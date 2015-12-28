Два мировых рекорда: 40-тонный самолёт протащил на себе уроженец Владивостока

Уроженец Владивостока протащил на себе 40-тонный самолёт, сообщают «Вести:Приморье».

В петербургском аэропорту Пулково 30-летний Денис Вовк протащил самолёт на верёвке, установив мировой рекорд в трек-пуле. Об этом пишет life.ru. Это упражнение в силовом экстриме, в ходе которого спортсмены перетягивают различные виды транспорта в специальной упряжке.

Денис Вовк за 52 секунды смог передвинуть на 4,32 метра самолёт Airbus A319, вес которого составляет более 40 тонн. Для этого он упёрся в специальную конструкцию. Рекорд зафиксировал президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Результат попадёт в Книгу Гиннесса.

Второй рекорд был поставлен спортсменом в команде с другом Артёмом Тарасовым. Они смогли сдвинуть самолёт, таща руками привязанный к воздушному судну канат.

Отметим, во время установки нового мирового рекорда на Денисе была надета футболка с эмблемой владивостокского футбольного клуба «Луч-Энергия».

Теперь в мае или июне Денис планирует потянуть "Сапсан", поставив тем самым ещё один мировой рекорд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]