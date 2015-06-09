Минюст поставил опыт Приморья в пример другим регионам

Заместитель министра юстиции Российской Федерации Али Алханов назвал опыт Приморского края по обеспечению квартирами сирот достойным уважения, который нужно взять на вооружение другим регионам. Об этом он заявил на заседании коллегии управления Минюста России по Приморскому краю в четверг, 25 февраля, после выступления губернатора Олега Кожемяко.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в своем докладе глава Приморья назвал вопрос обеспечения жильем общероссийским, требующим пристального внимания властей всех уровней.

«Это задача государственной важности, потому что сиротам сложно создать семью и устроиться на работу без своего жилья. Зачастую такие дети попадают в сферу криминальных интересов», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Он отметил, что по существовавшему до 2018 года принципу наделения сирот жильем, обеспечить эту категорию квартирами в крае смогли бы только в течение 70 лет. Поэтому в Приморье пересмотрели решения, когда региональный департамент имущества проводил торги по поиску квартир – этим правом наделили муниципалитеты, что позволило более персонально подходить к вопросу подбора жилья на местах. Также были введены сертификаты, по которым молодой человек может сам выбрать квартиру. Таким образом, если еще в 2018 году удалось обеспечить жильем только 318 детей-сирот, в 2019-м новоселье отметили уже 832 человека.

«В 2020 году на эти цели было направлено более 1,5 миллиарда рублей, жилье предоставлено 1046 сиротам. На этот год объем финансирования сохранен, с начала этого года уже 34 приморца получили свои квартиры», – обозначил Губернатор.

При этом Олег Кожемяко подчеркнул, что основная доля средств – это деньги краевого бюджета, и для более эффективного решения вопроса необходимо увеличение именно федерального финансирования.

Замминистра юстиции России поручил региональным органам юстиции изучить опыт Приморья по обеспечению жильем сирот.

«Вы делаете важную, благородную работу, эффективно решая проблемы детей-сирот, одной из самых уязвимых категорий наших граждан, за это огромное спасибо! За год более тысячи человек с жильем – отличное тому подтверждение. При этом ваши подходы, механизмы реализации этого направления заслуживают внимания руководителей всех регионов», – заявил замминистра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]