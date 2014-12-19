Фальшивые 5-тысячные купюры обнаружены во Владивостоке

В Приморье полицией задержаны подозреваемые в сбыте фальшивых денежных купюр, сообщают «Вести:Приморье».

Следователи и сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Приморья пресекли деятельность двух 19-летних жителей Владивостока, учащихся одного из вузов города, которые сбывали приобретенные в Интернете поддельные 5-тысячные купюры в количестве 10 штук. Подозреваемые "работали" с фальшивками на рынках Владивостока.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье УК за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. У фигурантов уголовного дела изъяты 2 купюры с признаками подделки, а также деньги и вещи, полученные ими в результате противоправной деятельности, связанной со сбытом поддельных банкнот.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

За хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ участникам группы могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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