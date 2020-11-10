«Богиня парковки» устроила спектакль во дворе жилого дома

Во Владивостоке на улице Ладыгина местный житель обратила внимание на женщину-водителя, которая припарковалась в неположенном месте. На замечания отреагировала по-своему. Вероятно, женщина решила, что, заехав на газон, не нарушает правил.

Очередная богиня парковки на Ладыгина 5. Демонстративно заехала на газон, где люди высаживают цветы, и сидела ковырялась в телефоне, напротив видно, что есть места, где другие авто спокойно стоят. На просьбу сьехать с газона махнула рукой и заявила, что машина у нее сломалась и включила аварийку. Как только я достала телефон, и сказала, что отправляю фото в ГИБДД, тут же выскочила из коробчонки и сказала, что она заехала мусор выкинуть, а она не желец дома. То есть приехала специально выкинуть мусор видимо. Естественно она была покрыта матом. Пусть будет стыдно и прилетит к ней письмо счастья,

пишет автор поста.

В комментариях горожане отметили, водитель не права. Однако уточнили, что напротив стоят автомобили, которые занимают место на тротуаре, а в этом случае пешеходам приходится ходить по дороге.

«Правильно, таких надо наказывать».

«А как вы поняли что она именно демонстративно заехала?) У вас там вообще звезда с парковкой. И никого не смущает что жильцам и не только приходится ходить по дороге, зато тротуары машинами заняты».

«Там газоном и не пахнет. Сплошная помойка».

«Все газоны укатали. Как на это смотреть больно. Когдда уже таких водителей будут штрафовать на миллион руб.».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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