«Богиня парковки» устроила спектакль во дворе жилого дома
Во Владивостоке на улице Ладыгина местный житель обратила внимание на женщину-водителя, которая припарковалась в неположенном месте. На замечания отреагировала по-своему. Вероятно, женщина решила, что, заехав на газон, не нарушает правил.
пишет автор поста.
В комментариях горожане отметили, водитель не права. Однако уточнили, что напротив стоят автомобили, которые занимают место на тротуаре, а в этом случае пешеходам приходится ходить по дороге.
«Правильно, таких надо наказывать».
«А как вы поняли что она именно демонстративно заехала?) У вас там вообще звезда с парковкой. И никого не смущает что жильцам и не только приходится ходить по дороге, зато тротуары машинами заняты».
«Там газоном и не пахнет. Сплошная помойка».
«Все газоны укатали. Как на это смотреть больно. Когдда уже таких водителей будут штрафовать на миллион руб.».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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