Вечеринка подростков на Mercedes закончилась в «автобусной остановке»

Во Владивостоке на улице Светланской произошло серьезное ДТП, сообщают «Вести:Приморье».

Со слов очевидцев, опубликованных в паблике dps.control, подростки не справились с управлением.

Подростки на Мерседесе не справились с управлением, влетели в припаркованного Жука и врезались в остановку. На момент ДТП за рулем была не собственница, собственница сидела рядом. Виновники от освидетельствования отказались, что заставляет задуматься. Пострадавших (кроме машин) нет. Вот такая вечеринка,

- пишет автор поста.

В комментариях горожане отметили, подростки не должны уйти от наказания.

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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