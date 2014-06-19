«Захотим и заберем»: на Нейбута назревает конфликт между владельцами авто и застройщиком
О ситуации, которая сложилась на улице Нейбута, рассказал один из жителей Владивостока. Он уверяет, что припаркованные рядом автомобили горожан, которые проживают рядом со строящимся домом, могут пострадать, сообщают «Вести:Приморье».
- так он изложил ситуацию в паблике dpskontrol125rus.
Однако на ситуацию, которую озвучил житель Владивостока, отреагировали неоднозначно. Многие отметили, что такое происходит везде, где начинается большая стройка. Шум, грохот, мусор.
Автор поста уточняет, когда 141 покупали другой план был.
«Почти у всех домов в городе такое расстояние».
«Очень жаль что обманули вас я думаю что вы отказались если бы видели что будет дальше так как жить вечно в стройке мало кто захочет».
«Разве это близко. Вон на Кирова 25д почти вплотную пристроили "премиум" дом странно, что их не слышно было с возмущениями. Каждый раз удивляюсь такому близкому расположению».
«Юриста такого лишить лицензии, угрожать людям его кто уполномочил?».
«Смешно слышать такое от людей чьи дома только недавно построились и с которых так же летел мусор на соседние. Вы знали куда въезжали, это строящийся мкрн. Там еще долго строится все будет. Вы еще запретите строить дома в округе».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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