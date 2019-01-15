Во Владивостоке сносят сопку под строительство «муравейника»
Житель Владивостока рассказал о масштабе строительства, с которым столкнулся в районе Нейбута, сообщают «Вести:Приморье».
пишет автор поста в паблике dpskontrol_125rus.
Местные жители поделились видео и фото в соцсетях. Многие высказали свое недовольство увиденным, пояснив, что очередная постройка будет похожа на «муравейник», к которому будет затруднен проезд, и не будет достаточно места для парковки автомобилей. Другие, напротив, поясняют, строительство должно развиваться, и людей, которые захотят переехать в Приморье, может заинтересовать количество строящегося жилья.
«Эх, а когда то там фазаны жили».
«Город расширяется, всё норм, многие поэтому и стремятся жить во Владе, потому что он растёт, от этого есть работа и приток населения и т.д., чего плохого? А места для строительства выбирают в соответствии с градпланом и назначением земельных участков. Не нравиться - приезжайте жить к нам в Простоквашино, у нас леса много, живите, дышите, наслаждайтесь. Просто не понимаю таких нюнь, сам в высотке живёшь, а когда-то на её месте лес был, сейчас другие тоже хотят жить также в новострое, потом другие и т.д. тут надо выбирать - коттеджный поселок или муровейник и не петушиться на соседей».
«Опять будут муравейники».
«Зачем уничтожать весь лес!».
«А само нейбута строили, мало срубили?».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
Комментировать: