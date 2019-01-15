Во Владивостоке сносят сопку под строительство «муравейника»

Житель Владивостока рассказал о масштабе строительства, с которым столкнулся в районе Нейбута, сообщают «Вести:Приморье».

На Нейбута район зелёный бульвар срубили лес снесли пол сопки хотя ниже полно места для строительства,

пишет автор поста в паблике dpskontrol_125rus.

Местные жители поделились видео и фото в соцсетях. Многие высказали свое недовольство увиденным, пояснив, что очередная постройка будет похожа на «муравейник», к которому будет затруднен проезд, и не будет достаточно места для парковки автомобилей. Другие, напротив, поясняют, строительство должно развиваться, и людей, которые захотят переехать в Приморье, может заинтересовать количество строящегося жилья.

«Эх, а когда то там фазаны жили».

«Город расширяется, всё норм, многие поэтому и стремятся жить во Владе, потому что он растёт, от этого есть работа и приток населения и т.д., чего плохого? А места для строительства выбирают в соответствии с градпланом и назначением земельных участков. Не нравиться - приезжайте жить к нам в Простоквашино, у нас леса много, живите, дышите, наслаждайтесь. Просто не понимаю таких нюнь, сам в высотке живёшь, а когда-то на её месте лес был, сейчас другие тоже хотят жить также в новострое, потом другие и т.д. тут надо выбирать - коттеджный поселок или муровейник и не петушиться на соседей».

«Опять будут муравейники».

«Зачем уничтожать весь лес!».

«А само нейбута строили, мало срубили?».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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