«Дым валит из-под капота»: Сгорел автомобиль директора стадиона

В Дальнегорске 23 марта на пульт пожарной охраны поступило сообщение, что горит автомобиль. На место происшествия выехали расчеты огнеборцев, сообщают «Вести:Приморье».

В районе улицы Осипенко из-под капота легкового автомобиля шел дым. Огнеборцы установили, Горели моторный отсек, колесо и фара автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Возгорание было локализовано и полностью ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.

Очевидцы сняли на видео произошедшее. В паблике administration_dalnegorsk, где было опубликовано видео, уточняют, сгорел автомобиль директора стадиона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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