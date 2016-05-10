Мужчина в спецформе заинтересовал жителей улицы Башидзе во Владивостоке

Жители Владивостока удивились видео, опубликованному в одном из приморских пабликов, сообщают «Вести:Приморье».

Очевидцы предупреждают, мужчина в спецодежде устроил «войну» камерам видеонаблюдения, установленным на фасаде дома на улице Башидзе.

Человек в спец одежде около 20 час. 40 мин. 22.03.2021 целенаправленно повредил все видео камеры, расположенные на фасаде дома 12 по ул. Башидзе ! Хулиган передвигается на темном универсале с номером 580 ! Жильцам дома необходимо быть более бдительными ... Если кто опознал данного человека просьба сообщить в полицию или администрацию ЖЭУ «Центральный район» 89679588008 ! Заявление в полицию уже направлено,

пишет автор поста в паблике dps.control.

В комментариях горожане криминала в этом не увидели, предположили, мужчина пытается зафиксировать камеру в положении, которое бы показывало тот участок территории у дома, где он ставит свою машину. Нашлись те, кто отметил, работеает аккуратно, вряд и это хулиган, который хочет их испортить.

«Что то намечается».

«Зачем интересно».

«Может наоборот, развернул в сторону своей машины? Он же ее не дубасит, а просто пытается развернуть».

«Может он их просто повернул в определённую сторону?».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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