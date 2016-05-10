Мужчина в спецформе заинтересовал жителей улицы Башидзе во Владивостоке
Жители Владивостока удивились видео, опубликованному в одном из приморских пабликов, сообщают «Вести:Приморье».
Очевидцы предупреждают, мужчина в спецодежде устроил «войну» камерам видеонаблюдения, установленным на фасаде дома на улице Башидзе.
пишет автор поста в паблике dps.control.
В комментариях горожане криминала в этом не увидели, предположили, мужчина пытается зафиксировать камеру в положении, которое бы показывало тот участок территории у дома, где он ставит свою машину. Нашлись те, кто отметил, работеает аккуратно, вряд и это хулиган, который хочет их испортить.
«Что то намечается».
«Зачем интересно».
«Может наоборот, развернул в сторону своей машины? Он же ее не дубасит, а просто пытается развернуть».
«Может он их просто повернул в определённую сторону?».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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