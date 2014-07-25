Зловоние и дохлая рыба: Администрация города и Примводоканал высказывают разные версии

Ситуация в водоеме в парке Минного городка вновь обратила на себя внимание. Жители города бьют тревогу и пытаются понять, кто виноват с сложившейся ситуации, и когда она будет решена, сообщают «Вести:Приморье».

На берегу верхнего пруда в парке Минного городка во Владивостоке местные жители в очередной раз почуяли запах нечистот и нашли около десятка погибших рыб. Горожане полагают, что в водоём попала канализационная вода. Их доводы подтверждает администрация города, но опровергает Примводоканал.

На днях жители Владивостока через социальные сети начали привлекать внимание общественности к экологической ситуации в парке Минного городка. Горожане выкладывали в интернет фотографии верхнего пруда, у которого, по словам людей, стоит сильное зловоние.

Побывавшие на месте корреспонденты vl.ru убедились – у верхнего водоёма действительно жуткое зловоние, причём запах напоминает канализационный. Хуже всего у пирса для катамаранов, а на противоположной стороне пруда можно заметить около десятка мёртвых рыб.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали, что причиной запаха в парке Минного городка являются стоки с канализации КГУП «Приморский водоканал».

«Этот слив был выявлен ещё в феврале специалистами управления охраны окружающей среды и природопользования. Они направили запрос в Примводоканал, а организация ответила, что с наступлением положительных температур её сотрудники выйдут на место, проведут осмотр и при необходимости выполнят ремонтные работы. Отдел управления дорог и благоустройства администрации города, который заведует инженерными сетями, тоже имеет информацию, что загрязнение идёт от сетей Примводоканала», – прокомментировали в мэрии.

После обращения по данному факту в пресс-службу КГУП «Приморский водоканал» организация подтвердила, что зимой происходил случай попадания канализационных вод в пруд. Причина – засор, который был в итоге устранён. После обращения журналистов компания отправила на место своих сотрудников для проверки. По её итогам работники доложили, что слива нечистот в водоёмы парка не было.

«Стоков бытовой канализации в парк Минного городка нет. Засоров и аварий на сетях бытовой канализации в этом районе нет на текущий момент», – прокомментировали ситуацию в Примводоканале.

Также было выслушано независимое мнение заведующей кафедрой экологии Школы естественных наук ДВФУ, кандидата биологических наук, доцента Юлии Галышевой. Она рассказала, какое воздействие на обитателей водоёмов может оказывать попадание нечистот или химикатов.

«Коммунальные бытовые стоки, конечно, сами по себе не токсичные. Они несут органику разного происхождения. Грубо говоря, из унитазов или ванны, обогащённую поверхностно-активными веществами. А это, к примеру, те же моющие средства. Это всё, конечно, не есть хорошо, так как, если такая жидкость не разбавляется или не очищается естественным путём, она накапливается. Поскольку в это же время в водоёме расходуется кислород, при определённых условиях может произойти не отравление, а замор рыбы в результате гипоксии (отсутствия кислорода) <...> Если рыба умерла в открытом водоёме, тогда это вполне может быть токсическое воздействие, потому что идёт таяние, вода разбавляется. Большая концентрация токсических веществ в коммунальных стоках вряд ли возможна», – рассказала Юлия Галышева.

По словам кандидата наук, для установления причин гибели рыб необходимо брать пробы воды, донных отложений, прибрежной почвы и самой рыбы, чтобы проводить исследования. В частности, стоит проверить кислородные показатели, содержание тяжёлых металлов, фенолы, детергенты, хлорорганические пестициды, провести микробный анализ.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, «Буратино» вернется в обновленный парк Минного городка. Почти год архитекторы по заказу администрации Владивостока работали над проектом возрождения Минного городка.

Команда-разработчиков проекта провели почти полсотни интервью с лидерами общественного мнения и разных сообществ. А еще почти 11 тысяч горожан заполнили анкеты со своими вариантами будущего парка и 4 тысячи развернутых комментариев пришлось внимательно проанализировать. За воплощением очередной владивостокской мечты следят и в мэрии, и в администрации края.

Самым сложным этапом будет чистка озер и их благоустройства. В дирекции общественных пространств Владивостока и в архитектурной мастерской на удачу «держат пальцы крестиком» - уже в 2023 год дальневосточная столица должна шагнуть с возрожденным парком Минный городок. И, внимание, по многочисленным просьбам тех, кто еще не забыл, как это было: кинотеатр «Буратино» с железными глубокими треножниками для мороженого тоже вернется.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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