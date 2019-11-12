Строительство моста в селе Боголюбовка близится к завершению

Масштабные работы по восстановлению речной переправы на участке краевой автомобильной дороги Уссурийск–Раковка–Осиновка подходят к завершению, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Более 59 миллионов рублей на реконструкцию объекта направили по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Мост, связывающий села Раковку и Боголюбовку, построили еще в прошлом веке. В последние годы его состояние было неудовлетворительным, особенно остро ощущалась проблема в период паводков. Несколько лет назад крупногабаритная техника практически полностью разрушила один из пролетов сооружения.

В 2020 году благодаря нацпроекту «БКАД» участок трассы, соединяющий Уссурийск с Михайловским районом, включили в план восстановительных работ. К работам подрядчик ООО «ВСК №1» приступил еще осенью прошлого года. Дорожники разобрали аварийную конструкцию, частично вырубили лесной массив вдоль трассы, чтобы построить объездную дорогу. Строительство не прекращалось и в зимнее время – некоторые этапы удалось выполнить с помощью прогрева грунта. Большая часть стройки уже позади. В настоящее время завершается укладка асфальта на всей протяженности нового моста. Для того, чтобы положить ровное дорожное полотно, потребовалось около пяти тонн асфальтобетонной смеси. Подходит к концу устройство леерных ограждений.

«Впереди – обустройство подходов к мосту. Известно, что плохие подходы портят хорошие мосты, поэтому данный этап работ требует максимум внимания. В нашем случае предстоит построить подходы протяженностью 270 метров с одной стороны и 70 с другой. Необходимо укрепить откосы, чтобы защитить мост от воздействия воды. Также по плану – укладка водопропускных труб и лотков», – отметили представители подрядчика.

Сейчас на объекте трудится бригада из девяти человек, работает специализированная дорожная техника – бульдозер и экскаватор. Если не помешают погодные условия, работы планируется закончить апреле.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в Приморье четвертый год. За это время капитально отремонтировано почти 400 километров дорог. В планах на текущий год – заняться участками общей протяженностью 98,1 километра – на 13 километров больше, чем ставили в план в 2020-м.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]