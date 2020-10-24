Красавчик-пассажир влюбил в себя жительницу Владивостока

Жительница Владивостока рассказала о том, что под капотом своего автомобиля обнаружила ушастого пассажира - котика, который, по ее мнению, находился там продолжительное время, сообщают «Вести:Приморье».

Во Владивостоке 06.04.2021 ориентировочно в районе Пр. Красного знамени дом 51а кот залез под капот автомобиля и путешествовал зайцем, пока не был обнаружен. Котик молодой, здоровый, ласковый. Лоток знает. Кушает хорошо, сухой корм. На ушках кисточки. Видно, что домашний. На имя Вася не откликается. Сейчас котик находится у водителя. Ищем старых и может быть новых хозяев. Тел 89146852969 Наталья,

пишет автор поста в паблике dps_controlnews.

Приморцы отметили, кот очень красивый, и, быть может, его стоит оставить тому, кто его обнаружил, пояснив, что животное само выбрало себе любящего хозяина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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