Администрация Владивостока просит горожан с пониманием относиться к временным неудобствам

По заказу городской администрации подрядные организации проводят ремонт повреждённых участков дорог во Владивостоке. В эти часы асфальтируют заранее подготовленные участки на улице Сахалинской.

«Мы просим горожан с пониманием относиться к временным неудобствам. Пока температуры воздуха позволяют асфальтировать только в дневное время. Как только установятся постоянные положительные температуры, укладывать асфальт будут и по ночам», - рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

В эти выходные дни работы будут идти на Ивановской, Хабаровской, Алеутской, Днепровской и других улицах города. Подготавливать и асфальтировать будут на Хабаровской, 12 – 24б, Алеутской, Сахалинской (трамвайный переезд и перекрёсток с Борисенко), Узбекской, проспекте 100-летия Владивостока, 133 – 137. Готовить «дорожные карты» к асфальтированию будут на Камском переулке, Днепровской и Ивановской.

Напомним, что восстановительный ремонт будет проведён по десяткам улиц в каждом из районов города. Кроме этого, с 15 апреля подрядные организации должны приступить к комплексному ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также ремонту межквартальных проездов и улиц, которые будут в этом году ремонтироваться за счёт средств городского бюджета и субсидий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]