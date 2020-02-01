Врезался в столб и вылетел из авто: Полиция выясняет обстоятельства страшного ДТП

Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом на улице Урицкого в Уссурийске, сообщают «Вести:Приморье».

Сообщение о ДТП поступило в отдел полиции в Уссурийске на улице Урицкого. Предварительно установлено, ночью 30-летний водитель автомашины Toyota Ractis не справился с управлением врезался в столб освещения, после чего перевернулся.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии

Водителя выбросило из машины, он погиб. 53-летняя и 22-летняя пассажирки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в лечебное учреждение.

Полицейские установили, погибший водитель не получал водительского удостоверения, а автомобиль взял у знакомого после совместного употребления алкоголя.

В ГИБДД установили, погибшего задерживали за езду без прав. Устанавливаются обстоятельства происшествия, назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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