«Это нынешнее поколение»: Поступок вандалов возмутил приморцев

Во Владивостоке вандалы устроили погром на набережной Цесаревича, сообщают «Вести:Приморье». Фонари оказались сломаны, исписаны скамейки. Умудрились испортить и гранитные плиты.

Набережная Цесаревича 8:00 утра. Подрастающее поколение 2000-х, уделали все что можно. А потом все удивляются почему в стране *** кругом. Фонари вокруг фонтана сломаны. Гранит в трещинах и царапинах,

пишет автор поста в паблике primorye_online.

«Ну... Сколько не говори про личную ответственность, а дети берут пример с взрослых. Кроме того, рыба гниёт с головы. Если подрастающее поколение видит, что большие чины не несут ответственность за большие грехи, то рассказывать им про ответственность и приемственность - бесполезно».

«Пока наше общество не выростит да осознания того что наши дети - наше будущее, так всё и останется!! Это сплошь и рядом, это и есть МЫ - то как мы кидаем бычки с окон авто, то как мы относимся к власти, то как многие мамаши воспитывают своих детей... можно перечислять до бесконечности».

«Нелюди не воспитанные».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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