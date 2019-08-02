«Это нынешнее поколение»: Поступок вандалов возмутил приморцев
Во Владивостоке вандалы устроили погром на набережной Цесаревича, сообщают «Вести:Приморье». Фонари оказались сломаны, исписаны скамейки. Умудрились испортить и гранитные плиты.
пишет автор поста в паблике primorye_online.
«Ну... Сколько не говори про личную ответственность, а дети берут пример с взрослых. Кроме того, рыба гниёт с головы. Если подрастающее поколение видит, что большие чины не несут ответственность за большие грехи, то рассказывать им про ответственность и приемственность - бесполезно».
«Пока наше общество не выростит да осознания того что наши дети - наше будущее, так всё и останется!! Это сплошь и рядом, это и есть МЫ - то как мы кидаем бычки с окон авто, то как мы относимся к власти, то как многие мамаши воспитывают своих детей... можно перечислять до бесконечности».
«Нелюди не воспитанные».
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