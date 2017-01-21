Лучшие инженеры России живут в Приморье

Приморцы вошли в число победителей всероссийского конкурса «Инженер года – 2020». Мероприятие включило 46 номинаций, за победу в которых боролись более 70 тысяч специалистов со всей страны.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, в номинации «Авиация и космонавтика (Испытания)» первое место занял Андрей Самойленко – инженер-регулировщик 1 категории цеха контрольных испытаний и электрических систем ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина».

«Андрей Григорьевич – специалист высокой профессиональной квалификации, занимается разработкой, изготовлением и внедрением стендового оборудования для военной и гражданской авиационной техники», – уточнили организаторы.

Андрей Козлов стал одним из лучших участников номинации «Инженерная экономика». Он тоже трудится на «Прогрессе» и является начальником расчетного отдела.

«Это высококвалифицированный, инициативный, способный принимать и обосновывать нестандартные решения специалист, профессиональные навыки которого связаны с обеспечением эффективной экономической деятельности предприятия, планированием перспектив развития производства для его устойчивого функционирования. Андрей Евгеньевич – автор 34 опубликованных научных работ в изданиях, включенных в перечни ВАК, РИНЦ», – отметили специалисты.

В номинации «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса» отличился Евгений Клюкман, который также является сотрудником арсеньевского «Прогресса».

Кроме того, первый тур всероссийского конкурса успешно прошел Андрей Кудрявцев из Владивостока, представляющий ОАО «РЖД».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]