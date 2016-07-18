Приморские производители меда презентовали товар представителям генконсульств стран Азии

Приморские производители меда презентовали свой товар представителям генеральных консульств стран - потенциальных импортеров на заседании «Экспортный потенциал в сфере промышленного пчеловодства» в правительстве края, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Заседание прошло с участием агентства по международному сотрудничеству и министерства сельского хозяйства Приморского края, Союза «Приморская торгово-промышленная палата», представителей центра «Мой Бизнес», а также представителей Союза пчеловодов Приморья. Со стороны зарубежных партнеров присутствовали консулы Японии, Республики Корея, Вьетнама и Индонезии.

По словам министра сельского хозяйства Андрея Бронца, в среднем в Приморье производится более 5 тысяч тонн меда в год, более половины которого уходит за пределы региона. В планах – нарастить производство до 12 тысяч тонн в течение пяти лет, а за два года – открыть еще две лаборатории по аккредитованию меда для продажи на экспорт.

Председатель «Союза пчеловодов Приморского края» Рамиль Еникеев отметил, что в 2020 году регион вышел на первое место по производству меда, обойдя по этому показателю традиционных лидеров – Республику Башкортостан и Алтайский край. В 2020 году Приморье также стало лидером по экспорту меда среди регионов России.

«Весь мед, который производится в крае – из дикорастущих растений. Это показатель того, что наш продукт не подвержен воздействию препаратов, которыми обрабатывают сельскохозяйственные культуры. К тому же, в тайге отсутствуют крупные промышленные предприятия. Все это в совокупности позволяет говорить о нашем меде как об экологически чистом», – подчеркнул Рамиль Еникеев.

Он также отметил три наиболее перспективных азиатских рынка для экспорта продукции: Япония, Индонезия и Республика Корея. Для успешного выхода на эти рынки участники «Союза пчеловодов Приморского края» совместно с центром «Мой бизнес» провели в конце прошлого года образовательный акселератор «Энергия пчеловодства»: участники прошли курс из более 20 лекций и посетили мастер-классы по промышленному пчеловодству, производству меда и экспортной деятельности.

Консул по экономике Генерального консульства Японии во Владивостоке Ёситака Нода отметил, что Приморье пока не ассоциируется у японцев с производством меда. Для изменения этого статуса он предложил предпринимателям программу из трех шагов: поиск бизнес-партнеров на территории Японии, организацию надежного производства и продвижение товара на территории страны. Для последнего в Японии существует благодатная почва, поскольку мед там высоко ценится как полезный для здоровья продут.

Приморские производители рассказали представителям генеральных консульств о своих производствах и поделились образцами продукции. Ёситака Нода пригласил их продолжить обсуждение сотрудничества на круглом столе по сельскому хозяйству, который пройдет в Японском центре в конце мая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]