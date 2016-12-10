Скандал в школе: Семиклассника готовят к операции после избиения

Во Владивостоке жительница города рассказала о ситуации, с которой с недавних пор приходится сталкиваться ученикам 7-го класса в школе, после того, как в класс пришли две новые ученицы, сообщают «Вести:Приморье».

Так, женщина пояснила, школьника 7-го класса избили старшеклассники по просьбе его одноклассниц. Женщина уточняет, новые девочки держат в страхе весь класс. При этом она отмечает, реакция со стороны администрации школы ее удивляет.

В комментариях паблика vdk_news, где был опубликован пост, горожане поразились ситуации. Высказали надежду, что уполномоченные органы обратят на нее должное внимание.

«В чем проблема-то? Заявления в полицию, прокуратуру, уполномоченному по Правам Ребенка в Приморском крае, в администрацию города и в прессу».

«Прокуратура в помощь. Ситуация конечно страшная».

«Какие побои, ясное дело больница зафиксировала. Ребёнок исколечен до ужаса».

«Если инцидент произошёл в школе , то школа несёт ответственность, и оплачивает моральный ущерб ребёнку, если же на улице за территорией школы . Тогда только между родителями разговоры . Если же вы хотите наказать девочек и этих мальчиков только за их поведение то вам для начала коллективно написать жалобу и отнести её в главный департамент школьного образования . Далее после рассмотрения жалобы писать заявление в Прокуратуру что бы рассмотрели правельно ли ведёт себя деректор . Это лично моё мнения . А как ещё только так».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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