Скандал в школе: Семиклассника готовят к операции после избиения
Во Владивостоке жительница города рассказала о ситуации, с которой с недавних пор приходится сталкиваться ученикам 7-го класса в школе, после того, как в класс пришли две новые ученицы, сообщают «Вести:Приморье».
Так, женщина пояснила, школьника 7-го класса избили старшеклассники по просьбе его одноклассниц. Женщина уточняет, новые девочки держат в страхе весь класс. При этом она отмечает, реакция со стороны администрации школы ее удивляет.
В комментариях паблика vdk_news, где был опубликован пост, горожане поразились ситуации. Высказали надежду, что уполномоченные органы обратят на нее должное внимание.
«В чем проблема-то? Заявления в полицию, прокуратуру, уполномоченному по Правам Ребенка в Приморском крае, в администрацию города и в прессу».
«Прокуратура в помощь. Ситуация конечно страшная».
«Какие побои, ясное дело больница зафиксировала. Ребёнок исколечен до ужаса».
«Если инцидент произошёл в школе , то школа несёт ответственность, и оплачивает моральный ущерб ребёнку, если же на улице за территорией школы . Тогда только между родителями разговоры . Если же вы хотите наказать девочек и этих мальчиков только за их поведение то вам для начала коллективно написать жалобу и отнести её в главный департамент школьного образования . Далее после рассмотрения жалобы писать заявление в Прокуратуру что бы рассмотрели правельно ли ведёт себя деректор . Это лично моё мнения . А как ещё только так».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.
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