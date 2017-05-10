«Просто сил больше нет терпеть»: Женщины города бьют тревогу
Во Владивостоке жительница города рассказала о ситуации, с которой приходится сталкиваться мамочкам, перевозящим детей в колясках, сообщают «Вести:Приморье».
Женщина отметила, бордюры, которые устанавливают при ремонте дорог, зачастую мешают тем, кто идет с коляской. Очень трудно приходится преодолевать такие участки. В том числе это касается и людей с ограниченными возможностями, передвигающихся в инвалидных креслах. Она предполагает, что не так трудно сделать съезды. И, вероятно, многие жители отметят этот факт и скажут спасибо.
- пишет автор поста в паблике vdk_news.
Горожане в большинстве случаев поддержали женщину, отметив, что состояние дорог действительно оставляет желать лучшего.
«Это не парк а полоса препятствий, наш город не для колясок, увы, это факт».
«Город в принципе не предназначен для жизни с детьми, с коляской здесь не погулять во дворе, потом что у нас всё только для машин. Тротуаров нет от слова вообще».
Однако есть и такие высказывания, которые поясняют, это сделано для блага людей.
«Эти бордюры - залог вашего здоровья и жизни. Так как пешеходы у нас любят шагать прямо, несмотря на движение транспорта . Можно представить , как покатит Мама с коляской на прямки, несмотря по сторонам. Ну и автолюбители... не будь бордюра, либо ехали там либо парковались».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
Фото vdk_news
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