«Просто сил больше нет терпеть»: Женщины города бьют тревогу

Во Владивостоке жительница города рассказала о ситуации, с которой приходится сталкиваться мамочкам, перевозящим детей в колясках, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина отметила, бордюры, которые устанавливают при ремонте дорог, зачастую мешают тем, кто идет с коляской. Очень трудно приходится преодолевать такие участки. В том числе это касается и людей с ограниченными возможностями, передвигающихся в инвалидных креслах. Она предполагает, что не так трудно сделать съезды. И, вероятно, многие жители отметят этот факт и скажут спасибо.

Просто сил больше нет это терпеть! Из года в год перекладывают бордюр в этом городе! Неужели так сложно сделать скаты для колясок? у этого города и так рельеф-сказка! Так ещё и через бордюр скачешь как горная коза! Будто живём не в жемчужине приморского края, а в парке аттракционов!

- пишет автор поста в паблике vdk_news.

Горожане в большинстве случаев поддержали женщину, отметив, что состояние дорог действительно оставляет желать лучшего.

«Это не парк а полоса препятствий, наш город не для колясок, увы, это факт».

«Город в принципе не предназначен для жизни с детьми, с коляской здесь не погулять во дворе, потом что у нас всё только для машин. Тротуаров нет от слова вообще».

Однако есть и такие высказывания, которые поясняют, это сделано для блага людей.

«Эти бордюры - залог вашего здоровья и жизни. Так как пешеходы у нас любят шагать прямо, несмотря на движение транспорта . Можно представить , как покатит Мама с коляской на прямки, несмотря по сторонам. Ну и автолюбители... не будь бордюра, либо ехали там либо парковались».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Фото vdk_news

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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