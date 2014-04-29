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Приморские "ВИПы" проигнорировали открытие байкерского сезона во Владивостоке

Приморские "ВИПы" проигнорировали открытие байкерского сезона во Владивостоке

Источник фото: vl.ru

Во Владивостоке байкерский сезон открылся фестивалем «Железные тигры», который прошёл на набережной Цесаревича в субботу, 24 апреля.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на  vl.ru, любители мотоциклов со всего Приморья собрались в центре столицы Дальнего Востока, а после организованной колонной отправились в район бухты Лазурной. Однако из-за надвигающегося дождя некоторые байкеры разъехались раньше.

ВЛ.ру. напоминает, что открытие байкерского сезона во Владивостоке стало доброй традицией. Праздник привлекает не только мотолюбителей, но и обычных горожан, которые приходят посмотреть на «железных коней». В разные годы он проходил в разных локациях. В 2018 году мотосезон открывали на «Приморском кольце», в 2019-м – на центральной площади города, а прошлый сезон остался без официального открытия из-за пандемии коронавируса и запрета на проведение массовых мероприятий – неофициальное прошло в разных районах города. В этом году рядом с памятником Борцам за власть Советов устанавливают «сухой» фонтан, поэтому локацией мероприятия стала набережная Цесаревича. Здесь прошёл сбор байкеров, часть конкурсов и небольшой концерт местной хард-рок группы.

В прошлые годы в открытие байк-сезона регулярно принимали участие рукоовдители края и города: своих "железных коней" демонстрировали и экс-мэр Владивостока Виталий Веркеенко, И действующий глава города Олег Гуменюк, и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В нынешнем году никто из "випов", не считая бывшего вице-губернатора края Константина Богданенко, не попал в поле зрения фотокорров vl.ru. (фоторепортаж - ЗДЕСЬ)



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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