Установщики спутникового телевидения предпочитают работать с НТВ-ПЛЮС

О работе установщиков спутникового телевидения в самых разных частях России регулярно рассказыает сайт "Обозрение оборудования и бродкастинга". Предприниматель из Благовещенска Екатерина Смердова предпочитает работать со спутниковым оборудованием "НТВ-ПЛЮС".

Женщин не слишком часто можно встретить в сфере установок и продаж спутникового телевидения, но в случае Екатерины Смердовой из Благовещенска речь идет о поддержании традиции семейного бизнеса. Фирму, занимающуюся установками и продажами оборудования для спутникового ТВ, основал в Благовещенске отец Екатерины Андреевны. И произошло это еще в конце 1990-х гг. Екатерина Андреевна помогала отцу со школьных времен и вот уже 9 лет ведет бизнес семейного предприятия.

Благовещенск (226 тыс. жителей), где живет и работает Екатерина Смердова, является административным центром Амурской области, на Дальнем Востоке. Надо сказать, что Благовещенск очень интересный город с точки зрения телевещания в силу своей географии. Как известно, этот город – единственный в России центр субъекта федерации и вообще населенный пункт такого масштаба, который стоит не просто на самой границе, но и прямо напротив иностранного мегаполиса. Благовещенск располагается через реку Амур от китайского города Хэйхэ (более 1,5 млн. жителей). В силу вышеназванного фактора, телепространство Благовещенска можно назвать международным, в нем в равной степени присутствуют российские и китайские каналы. Как рассказывает Екатерина Андреевна, до старта эфирной цифовизации, китайские телеканалы в Благовещенске принимались едва ли не лучше, чем российские. Причем во всех районах города. Однако ныне ситуация изменилась: Благовещенск, как и остальная Россия, перешел на эфирную цифру, а китайские телеканалы остались в аналоге. Так что в данном случае Россия пока опередила Китай, и зрители Благовещенска смотрят цифру «не пересекаясь» с китайским аналогом.

Тут мы плавно переходим к теме эфирной цифровизации. Екатерина Андреевна говорит, что она не заметила какого-либо снижения количества заказов на установки спутникового телевидения с внедрением эфирной цифры. И тому, на ее взгляд, есть две причины: во-первых, ситуация в Амурской области с эфирной телецифрой не везде такая замечательная, как в самом областном центре, а во-вторых, потребители хотят все-таки большего разнообразия, чем 20 телеканалов эфирных мультиплексов.

Основную конкуренцию спутниковому телевидению, Екатерина Смердова видит со стороны Интернета. Однако высокоскоростной Интернет в Амурской области пока почти не вышел за пределы городов. «Спутниковое телевидение все также очень популярно, и замечательно, что операторы начали вещание еще и онлайн – таким образом они охватывают новое поколение, которое не смотрит телевидение, а «смотрит» Интернет», – считает наша собеседница.

Особенностью продаж спутникового телевидения в Амурской области является то, что они в основном проводятся через Благовещенск. Это объясняется тем, что Благовещенск – единственный крупный город области, если не считать находящейся очень далеко, на другом конце региона, Тынды. Именно в Благовещенск жители самых отдаленных районов приезжают за ресиверами и антеннами, и из областного центра по всей области отправляются установщики. Хотя, как отмечает Екатерина Андреевна, многие сельчане, пытаясь сэкономить, ограничиваются только покупкой оборудования, а установить антенны стараются сами. Тем не менее компания Екатерины Смердовой проводит установки по всей области, сотрудничая для этого с внештатным установщиком. Продажи же оборудования проходят через собственный специализированный отдел в одном из торговых центров. Всего, по подсчетам Екатерины Андреевны, в Благовещенске работают около 5-7 компаний по установкам и продажам спутникового оборудования.

Екатерина Смердова считает НТВ-ПЛЮС самым лучшим спутниковым оператором в России по причине надежности оборудования и отличного контентного предложения. «Мы работаем с НТВ-ПЛЮС с самого начала, с того времени, когда НТВ-ПЛЮС только пришли на Дальний Восток», – говорит она. И вспоминает самый первый семинар НТВ-ПЛЮС для установщиков Дальнего Востока: «Семинар был в Хабаровске. С этого семинара и началось сотрудничество». Сотрудничество продолжается до сих пор. Некоторое время назад Екатерина Андреевна для работы с НТВ-ПЛЮС зарегистрировалась в качестве самозанятой. И очень довольна этим новым статусом, т.к. для самозанятых применяется гарантированная (т.е. неизменная до 31 декабря 2028 г, согласно закону) сниженная налоговая ставка – вместо 13 % НДФЛ необходимо отчислять в бюджет 4 % дохода от работы с физлицами и 6 % – с организациями и ИП. При этом самозанятым, в отличие даже от ИП, работающим по упрощенной системе налогообложения с самой минимальной ставкой в 6 %, не приходится раз в год подавать декларацию в налоговую и делать обязательные взносы в ПФР и ФОМС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]