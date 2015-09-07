Угроза лесных пожаров в Приморье возрастет в дни майских праздников

Майские праздники на территории Приморского края ожидаются теплыми и солнечными. Министерство по делам ГОЧС региона предупреждает, что это повлечет обострение пожарной обстановки. Специалисты призывают соблюдать требования пожарной безопасности и помнить об ответственности за их нарушение, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным Примгидромета, в первых числах мая температуры в некоторых районах могут достигать +20 градусов. Осадки вероятны только в южных районах из-за влияния циклона, который смещается с севера Корейского полуострова.

В воскресенье, 2 мая, циклон перестанет оказывать влияние на погоду южных районов Приморья. С юга распространится гребень антициклона. Существенных осадков в регионе не ожидается, температурный фон повысится еще на 2-4 градуса.

В период майских праздников группировка краевых пожарных будет усилена. Их главная задача – не допустить переход огня на территории населенных пунктов.

В свою очередь, жителям края необходимо быть предельно осторожными с огнем, беречь себя и окружающий ландшафт от пожара. Также нужно помнить, что на территории края действует особый противопожарный режим, во время которого запрещается разжигать костры в лесах, пользоваться открытым огнем, выжигать траву. Нарушение этих требований влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере 4-5 тысяч рублей, на должностных лиц – 20-40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности, в случае необходимости звонить по телефонам: 101 и 112.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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