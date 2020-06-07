Вакцинация от COVID: в минздраве Приморья пояснили, нужно ли делать тесты предварительно

В Приморье продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции в 52 стационарных пунктах, а также расширяется количество мобильных пунктов. Для вакцинации не требуется никаких предварительных тестов и анализов. Воздержаться от прививки следует в период острых респираторных заболеваний или обострения хронических. Также медотвод может дать врач-терапевт или фельдшер при осмотре и заполнении анкеты перед вакцинацией, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как отметили в министерстве здравоохранения Приморского края, никакие дополнительные тесты перед вакцинацией не требуются. Необходимости в обязательном проведении теста на антитела также нет.

«В инструкциях к отечественным вакцинам нет противопоказания для тех, кто переболел. Конечно, вакцинация рекомендована людям, которые не болели и не имеют антител. Однако есть определенная категория людей, у которых антитела вырабатываются неактивно – это люди старшего возраста, люди, употребляющие алкоголь, находящиеся в стрессе, принимающие антибиотики», – прокомментировала заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Также медики призывают вакцинироваться тех, кто переболел, в том случае, если их профессия или образ жизни связан с большим контактом людей.

Напомним, что вакцинация является наиболее безопасным и эффективным способом предотвращения болезней и спасения человеческих жизней.

«Вакцина, вопреки массовому заблуждению, не заражает пациента коронавирусом в какой бы то ни было форме. Ответную реакцию организма вызывают неживые компоненты. Поэтому даже если в организме есть антитела, они не смогут заблокировать действие вакцины», – отметили в ведомстве.

Согласно оперативным данным на 11 мая вакцинировано 112 707 приморцев, завершили иммунизацию 81 846 человек. Между тем появляются вновь заболевшие, за последние сутки зарегистрирован 21 случай заболевания, всего за период пандемии заболели 43 792 человека, выздоровели 41 130 приморцев (+11 за сутки).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]