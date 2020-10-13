«Я просто в шоке»: продавец супермаркета поразилась случившемуся с покупателем

В Приморье в одном из пабликов опубликовано видео, которое после просмотра ошарашило многих. Ситуация произошла в одном из супермаркетов, сообщают «Вести:Приморье». Магазин, где помимо алкогольных напитков можно купить и другие продукты, зашла женщина. Сделав буквально несколько шагов внутри магазина, она качнулась и налетела на витрину, где была расставлена продукция в металлических банках.

Женщина после удара об угол стеллажа рухнула на кафельный пол. Осталась лежать без движения. Именно этот момент попал на камеру.

В комментариях приморцы предположили, женщина была пьяна, пришла за добавкой. Однако, многие, не согласились с такими высказываниями, предположив, что человеку просто могло стать плохо с самочувствием. Да и запах никто через камеру почувствовать не может. Поэтому не стоит делать столь поспешные выводы. Никто не застрахован от того, что состояние здоровья само решает, как сложатся дальнейшие секунды каждого человека. Также приморцы указали, что в магазин женщина могла прийти не за алкоголем, а другими продуктами, которые также были предложены покупателям.

видео dps_vl

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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