Победителя 41-го Чемпионата мира по Го определили в Приморье

41-м чемпионом мира по Го стал спортсмен из Китая Ма Тяньфан. Торжественная церемония закрытия соревнований состоялась во Владивостоке накануне, 9 июня. Впервые за 40 лет чемпионат проходил за пределами Юго-восточной Азии, в России, в столице Дальнего Востока. Чемпионат собрал участников из 57 стран и регионов. Турниры проходили как очно, так и в онлайн-формате.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, в течение семи дней гости и жители Приморского края наблюдали за напряженными поединками на гобане и ждали имя чемпиона. Развязка не стала неожиданной, хотя, 41-й Чемпионат мира по Го и преподнес много сюрпризов и открытий. Самой большой сенсацией турнира стало то, что молодой вундеркинд из Польши впервые за 30 лет обыграл китайского чемпиона. В Китае это событие вызвало настоящий переполох.

«Победителем, ожидаемо, стал победитель Азии – это спортсмен из Китая Ма Тяньфан. Он знаменит тем, что он обыгрывал даже действующих чемпионов мира, несмотря на то, что носит звание любителя по этому виду спорта. Борьба развернулась за второе и третье места. Здесь бились европейцы. На втором месте оказался участник из Китайского Тайбэя Чань-И-Тьен, который по большому счету продолжил свой путь в турнире благодаря доброй воле своего соперника из Австралии. Потому что во время второго тура в Азии был тайфун и у него выключился интернет, то есть австралийцу он проиграл по времени. И только потому, что австралиец почти 20 минут уговаривал нашу судейскую коллегию назначить переигровку, этот участник занял второе место. На третьем месте – Ким Дабин из Республики Корея», – рассказал директор 41-го Чемпионата мира по Го Михаил Емельянов.

Россиянин занял почетное 10 место. По словам судей и организаторов, для России это хороший результат, учитывая что Вячеслав Каймин ворвался в Чемпионат мира в самый последний день из-за болезни Антона Черных. У него четыре победы и исключительно в связи с коэффициентами, сложностью оценки окончательных итогов он занял 10 место, разделив эту строчку с игроком из Японии.

«Участники приезжали в пасмурный Владивосток, был туман, многие летели практически сутки из-за сложностей с перелетом. Но как только они попали на церемонию открытия, как только увидели солнце и виды Владивостока, море, они говорили друг другу только одно, как здорово, что мы все-таки здесь оказались. Участники наслаждались игрой, у них была возможность гулять по Владивостоку, участвовать во всемирном фестивале Го и я знаю, что они все буквально до часу, до двух часов ночи продолжали играть в отелях по всему кампусу ДВФУ. Это, конечно, показывает, что чемпионат удался», – добавил Михаил Емельянов.

Станислав Фрейляк из Польши хорошо говорит на русском языке. Год назад начал слушать книги и музыку на русском языке. Давно мечтал побывать в нашей стране. Он очень эмоционально рассказывает об игре со спортсменом из Китая.

«Сначала было немного странно. Я сыграл такими ходами, что не знал, насколько они хорошие или нет, просто попробовал что-то необычное. И через несколько ходов китаец посыпался, а потом пытался все-таки получить хорошие результаты из занятой позиции и пошел в оверплэй. У меня было большое преимущество», – отметил спортсмен из Польши.

Торжественная церемония закрытия 41-го Чемпионата мира по Го прошла в панорамном зале Дальневосточного федерального университета. Юрий Журавель, начальник управления международных отношений администрации Владивостока, вручил специальный приз чемпионата польскому спортсмену «За волю к победе». Финальной точкой церемонии закрытия стало видеообращение космонавтов с МКС.

Отметим, что в рамках 41-го Чемпионата мира по Го состоялся Всемирный фестиваль Genius Extreme, который за три дня на своих площадках собрал более 13 тысячи человек. Фестиваль включал в себя 24 локаций – от активной до интеллектуальной деятельности. Но центральными событиями стали турниры и мастер-классы по игре в Го, где каждый желающий мог обучиться древнему искусству и проверить свои силы.

Кроме того, на территории Дальневосточного федерального университета прошел Го-конгресс, который длился на протяжении всего Чемпионата мира. Го-конгресс включал в себя Кубок России, в котором участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители, и Кубок компании «Полиметалл». В данном турнире принимали участие сотрудники предприятия, которые прошли предварительный отбор.

Также 8 июня состоялась деловая программа чемпионата, что стало уникальной возможностью начать новый диалог с лидерами России и Азии. В рамках деловой программы прошли пленарная сессия «Мир после пандемии на перекрестке старых и новых стратегий. Стратагемы Го», панельная дискуссия «Цифровые кентавры: использование гибридного интеллекта при решении прикладных задач» и панельная сессия «Игровой рынок АТР: приверженность традициям и ускоренное технологическое развитие».

Одним из ярких моментов деловой программы стало завершение челленджа «Сто ходов до всемирного фестиваля Genius Extreme». Последние камни поставили глава «Полиметалла» Виталий Несис и глава «Росгеологии» Сергей Горьков. Они и закончили большую всероссийскую партию, участниками которой стали 24 города и региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]