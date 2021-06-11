МедиаСаммит-2021: ЦУР, МЦУР и электронное государство – перспективы цифрового развития

Центр управления регионами впервые представил свои возможности на Дальневосточном МедиаСаммите-2021. Помимо журналистики, продвижения в соцсетях и трендов Тик-Ток, на мероприятии обсудили главные тенденции развития цифровизации.

Руководитель управления социальных коммуникаций АНО «Диалог Регионы» Вадим Никишин рассказал об «Инцидент Менеджменте» - системе мониторинга обращений граждан в социальных сетях, о положительных изменениях в работе региональных ЦУР.

По его словам, «ИМ» была создана в Московской области в 2017 году. «Она мониторит социальные сети, фиксирует обращения и отдает их в работу. Напомню, что срок рассмотрения обычных обращений граждан в государственные органы занимает до 30 дней. В нашем же случае ответ приходит не позднее, чем через сутки. Зачем это делалось? В первую очередь для того, чтобы жителям России было удобно взаимодействовать с органами власти. Если я пользуюсь Instagram, у меня должна быть возможность обратиться к органу власти в Instagram, пользуясь Вконтакте — значит, могу коммуницировать с властью через эту площадку», — рассказал Никишин.

Он добавил, что сегодня через «ИМ» в месяц проходит около 250 000 обращений, тогда как в 2018 году фиксировали всего 8 500 обращений. Процент отработки сообщений граждан также показал положительную динамику – 93,6% в 2021 году против 78,8% в 2018.

Высокую оценку работе ЦУР дал заместитель полпреда президента в ДФО Григорий Куранов, отметив, что созданные менее года назад Центры управления регионами Дальнего Востока показали достойные результаты по сокращению времени ответов на обращения граждан. «Раньше люди ждали ответа от власти месяцами», - напомнил заместитель полпреда ДФО.

Также на площадке МедиаСаммита отметили особую роль портала «Госуслуги». Первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин во время выступления на площадке «Коммуникация государства и общества: роль СМИ и ЦУР» сообщил, что в ближайшем будущем портал превратится в глобальное электронное государство.

«Уникальный в мировой практике сервис превращается в единое окно по сбору обратной связи – от услуг до жалоб и публичных слушаний. Сейчас, например, появляются такие стратегические вещи, как электронный паспорт. Это важный шаг для государства, когда большинство услуг переходит в дистанционный формат. Думаю, в ближайшем будущем все это превратится в глобальное электронное государство», - заявил Кирилл Истомин.

Еще одно новшество – Муниципальный Центр управления регионом (МЦУР) – совсем скоро появится во Владивостоке одним из первых в ДФО, и это новая тенденция в цифровизации работы местной власти. О цели его создания рассказал и.о главы города Владивостока Константин Шестаков.

«У нас сейчас нет единого механизма, благодаря которому мы бы понимали стратегию работы в муниципалитете: какие направления приоритетны, какие решения нужны. А такой инструмент нам нужен. Поэтому одним из первых решений нашей команды стало создание Центра управления городом», - отметил Шестаков.

И.о. руководителя ЦУР Приморского края Полина Степаненко также отметила важность появления первого МЦУР на Дальнем Востоке.

«ЦУР Приморского края работает в интересах граждан, независимо от возраста, социального статуса и места проживания. Я рада, что и во Владивостоке начнет работать первый в ДФО Муниципальный Центр управления регином, который станет важным связующим звеном между жителями города и местной властью», - подчеркнула Полина.

Напомним, восьмой Дальневосточный МедиаСаммит – 2021 «Журналистика «постапокалипсиса»: жизнь в изменившемся мире» стартовал на острове Русский во Владивостоке в четверг, 10 июня. В этом году он проходит «вживую».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]