Депутат ГД рассказал о переходе школ на «дистанционку»

В будущем российские школы будут больше опираться на онлайн-обучение. Такое мнение в разговоре выразил член комитета Госдумы по образованию и науке, кандидат исторических наук Алдар Дамдинов, сообщают «Вести:Приморье».

«На дальней перспективе, скорее всего, школьное образование будет меняться. Причем изменения коснутся не только предметов, а самой структуры. Это мое предположение. Как бы мы не ругали и не страшились онлайн-образования, оно все равно будет присутствовать. Это уже действительность и реальность, которая есть», — рассказал Дамдинов. Об этом пишет ura.ru.

При этом отметил парламентарий, широкое применение онлайн-технологий не смогут полностью заменить обычные уроки. «Ни в коем случае не говорю, что онлайн-школы появятся, и они заменят реальные школы, но использование онлайн-технологий уже даже сейчас есть. Многие уроки или темы в уроках можно делать через онлайн-режимы, тем самым освобождая временное пространство для ребенка», — уточнил Дамдинов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]