Два фонаря, лавка и 15 тысяч: Обещания на дошли до владельцев коттеджей
Жительница Владивостока рассказала о том, с какой ситуацией столкнулась после того, как построила дом для своей матери в одном из загородных поселков. Она пояснила, что обещания, данные застройщиком, не выполняются уже много лет. И решила предупредить тех, кто собирается начать строительство или приобрести загородный дом, сообщают «Вести:Приморье».
В комментариях паблика artem.news.plus, где был опубликован пост, горожане также рассказали, что сталкивались с подобными ситуациями. И, прежде чем подписать договор, стоит досконально изучить документы. Некоторые вспоминают «старый дедовский способ» - хочешь понять, где и рядом с кем будешь жить, поговори с соседями.
«Надо не обещаниям верить, а договор на эти блага иметь при себе, подписанный обеими сторонами».
«Да кто там у них купит за такие бабки, сколько ездили смотрели это место, никаких перемен, работ нет вообще , да и речи быть не может...».
«Мы тоже пришли к выводу, что абсолютно все красивые обещания застройщиков вообще пропускать мимо ушей».
«Надо было у соседей узнать, что , когда и как...».
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