Два фонаря, лавка и 15 тысяч: Обещания на дошли до владельцев коттеджей

Жительница Владивостока рассказала о том, с какой ситуацией столкнулась после того, как построила дом для своей матери в одном из загородных поселков. Она пояснила, что обещания, данные застройщиком, не выполняются уже много лет. И решила предупредить тех, кто собирается начать строительство или приобрести загородный дом, сообщают «Вести:Приморье».

Здравствуйте! Помогите осветить ситуацию! Мы приобрели участок и построили дом в загородном посёлке "Дубрава" для мамы. Когда искали землю, обратили внимание на "Дубраву" и нас очень подкупили те обещания, которые нам давали. А именно: строительство асфальтированной дороги прямо до поселка, строительство магазина и детского сада, обустройство инфраструктуры, охрана поселка. Прошло 2 года и что мы имеем? Охраны нет - стоит будка, а там никого, из инфраструктуры - 2 фонаря и лавка возле озера, магазина нет. А про детский сад и асфальтированную дорогу и речи нет. Но при этом ежегодно производят сборы в размере 15 тысяч рублей. Всë это к чему я пишу!? К тому, чтобы другие не велись на обещания этих жуликов. Теперь они от нас отмахиваются и говорят, мол, когда посëлок полностью заселят, тогда и ждите комфорта, на комментарии в инстаграме не отвечают, а просто удаляют. Одним словом - жулики!".

В комментариях паблика artem.news.plus, где был опубликован пост, горожане также рассказали, что сталкивались с подобными ситуациями. И, прежде чем подписать договор, стоит досконально изучить документы. Некоторые вспоминают «старый дедовский способ» - хочешь понять, где и рядом с кем будешь жить, поговори с соседями.

«Надо не обещаниям верить, а договор на эти блага иметь при себе, подписанный обеими сторонами».

«Да кто там у них купит за такие бабки, сколько ездили смотрели это место, никаких перемен, работ нет вообще , да и речи быть не может...».

«Мы тоже пришли к выводу, что абсолютно все красивые обещания застройщиков вообще пропускать мимо ушей».

«Надо было у соседей узнать, что , когда и как...».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru