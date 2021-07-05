Проезд закрыт: Одна из достопримечательностей Приморья «ушла» в частные руки
В Приморье жители края недоумевают от того, что в районе бухта Муравьиной, куда жители края любили ходить, чтобы полюбоваться водопадом, появился шлагбаум. Вернее, металлическое ограждение, которое открывается, скорее всего, только для «особых» граждан, сообщают «Вести:Приморье».
Приморцы не понимают, с чем связаны такие изменения, и задаются вопросом, действительно ли водопад стал чей-то собственностью.
пишет автор поста в паблике artem.news.plus.
А в комментариях к посту возмущаются и предлагают решение вопросов.
«Если шлагбаум не на их территории может он бесхозный? Турбинка и пара страждущих лиц без определённого места жительства быстро исправят дело ...».
«Конечно очень хотелось бы, что бы власти вмешались, ограждения, шлагбаумы и тд., пусть ставят в границах своего участка».
«Что мешает сдернуть тросом этот колхоз на общей территории?».
«Как же, круто, появился алтын в кармане надо ж себя обозначить. На Мальдивы бабок не хватило, так хоть кусты огородить. Еще один короно вирус нарисовался».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.