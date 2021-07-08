«Только голова осталась»: Ситуация на дороге обескуражила водителей

Неравнодушные жители города, которые устали от того, что творится в городе с состоянием дорог, решили наглядно показать глубину ямы на проезжей части в районе моста при движении в сторону Калинина, сообщают «Вести:Приморье».

Один из мужчин залез в нее. На видео видно, из ямы посреди дороги осталась видна только голова. Получается, что глубина составляет почти человеческий рост. И ведь это дорога, по которой ежедневно тысячи раз проходят машины.

Можно предположить, что произойдет, если вдруг водитель не заметит ее в ночное время.

Яма под мостом в сторону Калинина настолько большая, что в неё можно залезть,

пишет автор поста в паблике dps.control.

Приморцы в комментариях к посту отметили, что действительно проблема существует. И кто-то уже столкнулся с тем, что машину пришлось ремонтировать.

«А вы вообще ездили по ул. Калинина от переезда на Спортивной до Диамида? Там ведь ям не сосчитать...и их трактора постоянно подметают.. углубляют что-ли?».

«Эта яма сделала мой вечер. Спасибо орнула в голос, не могу остановиться, истерический смех уже».

«Там портал в другой мир, это что за позорище то».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru