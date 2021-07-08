«Только голова осталась»: Ситуация на дороге обескуражила водителей
Неравнодушные жители города, которые устали от того, что творится в городе с состоянием дорог, решили наглядно показать глубину ямы на проезжей части в районе моста при движении в сторону Калинина, сообщают «Вести:Приморье».
Один из мужчин залез в нее. На видео видно, из ямы посреди дороги осталась видна только голова. Получается, что глубина составляет почти человеческий рост. И ведь это дорога, по которой ежедневно тысячи раз проходят машины.
Можно предположить, что произойдет, если вдруг водитель не заметит ее в ночное время.
пишет автор поста в паблике dps.control.
Приморцы в комментариях к посту отметили, что действительно проблема существует. И кто-то уже столкнулся с тем, что машину пришлось ремонтировать.
«А вы вообще ездили по ул. Калинина от переезда на Спортивной до Диамида? Там ведь ям не сосчитать...и их трактора постоянно подметают.. углубляют что-ли?».
«Эта яма сделала мой вечер. Спасибо орнула в голос, не могу остановиться, истерический смех уже».
«Там портал в другой мир, это что за позорище то».
Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.