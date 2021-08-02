Девочка пребывала в шоке от того, что сделали незнакомцы на пляже
Об инциденте, который произошел с ребенком во Владивостоке, рассказала жительница города, сообщают «Вести:Приморье».
Женщина в Сетях пояснила, дочь решила искупаться в море на набережной города. Однако, выйдя из воды, девочка не нашла свой рюкзак, в котором были все вещи, телефон и деньги. Она осталась просто в купальнике. Прохожие дали ребенку телефон, чтобы она дозвонилась.
Просмотр видеокамер показал, в кадр попал мужчина, который нес в руках тот самый рюкзак девочки. Рядом шла женщина. Может быть, они «работают» в паре. Есть предположения, что это не первый рюкзак, который был похищен этими людьми.
пишет автор поста в паблике dps_mesto.
Произошедшее вызвало негативные эмоции у жителей края.
«Дело не в детях, а в подлом поведении. Я в Японии оставляла багаж, посреди вокзала! Шла в кафе, спокойно ела. Никто не смел прикоснуться к вещам чужим. А на кассе неправильно дали сдачу, вернули, с миллионом поклонов и извинений. Нашли, вернули, извинялся кассир, администратор и хозяин магазина!».
«Учить надо с самой песочницы и детской площадки, что чужое брать нельзя. А то стоит самокат/велосипед/игрушки, и дети берут без разрешения, потом кидают где попало, что ходишь ищешь своё. А родители в лучшем не реагируют на это, в худшем поддерживают "ой, давай поиграем/покатаемся". Так вот родители и должны вот с таких вещей учить не трогать чужое и спрашивать разрешение».
«Крадут местные, при чем с каждым годом все пуще. Крадут средь бела дня, при чем взрослые! Отлавливать и привлекать к уголовной ответственности».
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