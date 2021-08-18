Школа креативных индустрий во Владивостоке открыла набор на обучение

Приморских подростков приглашают изучать театр, фотографию и музыку в известном творческом вузе страны. Филиал Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) открыл прием заявок на обучение в Школу креативных индустрий во Владивостоке. Двухгодичная образовательная программа рассчитана на подростков в возрасте 12-16 лет. Количество мест ограничено, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как уточнили в вузе, Школа креативных индустрий – уникальный проект Министерства культуры РФ и Российского государственного института сценических искусств, не имеющий аналогов в регионе. Юные жители Приморья могут попробовать себя в следующих творческих направлениях: театр и театральные технологии, фото- и видеопроизводство, анимация, моушен-дизайн, звукорежиссура и современная электронная музыка, а также виртуальная и дополненная реальность.

Срок подачи заявок – до 24 августа.

«Набор в студии проводится на конкурсной основе в два этапа. Цель конкурса – выявить подростков, имеющих интерес к занятиям сценическим, творческим и техническим творчеством. Первый этап – видео-визитка. Второй – очное знакомство и собеседование с участниками, отобранными по результатам первого этапа. В течение первого года обучения в школе подростки будут знакомиться с устройством всех студий, пробуя себя в разных направлениях креативных индустрий. Завершающим этапом первого года обучения станет создание собственного, оригинального проекта. Каждая студия создаст свой итоговый проект года в коллаборации с другими студиями», – уточнили организаторы.

Как уточнила заместитель председателя Правительства – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, работа проводится по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Культура» в преддверии открытия филиала РГИСИ во Владивостоке.

«В соответствии с поручением Президента РФ в рамках реализации нацпроекта “Культура” во Владивостоке, Кемерово и Калининграде до 2024 года будут построены культурно-образовательные и музейные комплексы, в состав которых войдут Высшие школы музыкального и театрального искусства», – уточнила Елена Бронникова.

Зампред отметила, что в ноябре текущего года в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума состоится подписание соглашения о сотрудничестве между министерством культуры и архивного дела Приморского края и РГИСИ.

Она также напомнила, что Школа креативных индустрий уже работала во Владивостоке в формате лектория и мастер-классов. Программу освоили более 75 детей 12-16 лет, многие из которых придут заниматься в студии школы.

Справочно:

РГИСИ – старейший театральный вуз страны, основанный в 1779 году, и крупнейший в Европе научно-образовательный центр по подготовке специалистов всех основных театральных профессий. Среди выпускников учреждения – Аркадий Райкин, Михаил Боярский, Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Данила Козловский, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский и многие другие отечественные звезды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]