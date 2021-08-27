Во Владивостоке состоится первый фестиваль, посвящённый русскому зарубежью

Первый фестиваль, посвящённый русскому зарубежью, пройдёт во Владивостоке. Со 2 по 5 сентября жители и гости города смогут посетить более 10 самых разных мероприятий, каждое из которых будет открытым и бесплатным. Фестиваль начнется во Владивостоке, а завершится в Севастополе, объединив 5 городов России.

Организаторы: Фонд наследия русского зарубежья при поддержке Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», при участии московского Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. Генеральный партнёр фестиваля во Владивостоке — Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

История русского зарубежья напрямую связана с трагическими событиями в России в XX веке, когда революция 1917 года и Гражданская война заставили навсегда покинуть Родину представителей российского дворянства, творческой и научной интеллигенции, офицеров российской армии, государственных деятелей, предпринимателей и промышленников. Их вклад в мировую культуру значителен. Особенно ярко эта тема раскрывается в контексте истории городов, в которых пройдет фестиваль: Владивосток, Омск, Пермь, Екатеринбург и Севастополь.

Общим связующим звеном фестиваля для всех 5 городов станет выставочный проект «Русское зарубежье в фотопортретах», подготовленный совместно с Домом русского зарубежья им. А. Солженицына. Это выставка фотографий выдающихся представителей русского зарубежья 20-30-х годов XX века, созданных русским эмигрантом, фотохудожником Петром Шумовым.

Программа городского фестиваля «Русское зарубежье: города и лица»

2 сентября, четверг

18:00 — открытый лекторий: лекция «Создатели Владивостокской крепости в истории русского зарубежья», 12+

Многим инженерам-строителям и офицерам Владивостокского крепостного гарнизона пришлось в 1918–1922 годах покинуть родину. Лекция посвящена вкладу этих людей в обеспечение обороноспособности региона и о тому, как сложилась их жизнь вне России.

Лектор — Роман Авилов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея-заповедника «Владивостокская крепость».

Место: Музей Города (ул. Петра Великого, 6).

Вход свободный.

Количество мест ограничено, запись по ссылке.

3 сентября, четверг

16:00 — открытие фотовыставки «Русское зарубежья в фотопортретах». Выставка фотографий Петра Шумова, 6+

Выставка представит авторские фотографии выдающихся деятелей русского зарубежья 20-30-х годов XX века, созданные русским и французским фотохудожником Петром Шумовым, который уехал из России после первой русской революции 1905 года. Посетители выставки смогут услышать фрагменты из произведений известных писателей и поэтов русского зарубежья, которые эмигрировали из Дальнего Востока, а также приобрести книги и сувенирную продукцию местных музеев на ярмарке.

Место: Набережная Цесаревича.

Вход свободный.

Количество мест ограничено, запись по ссылке.

4 сентября, суббота

14:00 — открытый лекторий: лекция «Семейная летопись Янковских в собрании Музея истории Дальнего Востока», 12+

Речь пойдет об одной из самых известных семей в дореволюционной истории региона, о вкладе нескольких поколений Янковских в развитие Приморья, о жизни на Востоке, а также о том, как формировалась коллекция, ставшая самым крупным собранием фонда русского зарубежья в Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

Лектор — Анжелика Петрук, заместитель директора Музея истории Дальнего Востока по научной работе.

Место: Музей Города (ул. Петра Великого, 6).

Вход свободный.

Количество мест ограничено, запись по ссылке.

16:00 — презентация книги воспоминаний инженера Владивостокской крепости Петра Павловича Унтербергера, 12+

Книга «Между двух стульев. Наблюдения, мысли и воспоминания» — это первая часть воспоминаний Петра Унтербергера, военного инженера, полковника русской армии, французского майора и поданного Пруссии. Автор был сыном инженер-генерала Павла Фёдоровича Унтербергера, крёстного отца Владивостокской крепости. Особую ценность представляют описанные в книге детские впечатления, касающиеся жизни во Владивостоке в 1890–1895 годах, рассказ о визите Цесаревича Николая во Владивосток, а также история учёбы и службы. Пётр Унтербергер был высококлассным инженером, и главным делом его жизни стало проектирование и строительство Форта № 2 Владивостокской крепости.

Презентацию проведут авторы книги — Владимир Калинин, Людмила Корнилова и Роман Авилов.

Место: Музей Города (ул. Петра Великого, 6).

Вход свободный.

Количество мест ограничено, запись по ссылке.

19:00 — моноспектакль Андрея Межулиса «Вертинский на все времена», 12+

Андрей Валентинович Межулис — актёр театра имени Моссовета, заслуженный артист России. Моноспектакль посвящён легендарному королю эстрады первой половины ХХ века, поэту, композитору, певцу, актёру театра и кино Александру Вертинскому. Полная тяжелейших испытаний история России с конца ХIХ до середины ХХ века раскрывается на основе его воспоминаний, писем и, конечно же, песен. Утончённая ироничность слов и завораживающая магия музыки мастера позволит зрителям совершить путешествие в пространстве и времени, окунуться в магию текстов поэтов Серебряного века и эстрады 1920-30-х годов.

Место: Пушкинский театр ДВФУ (ул. Пушкинская, 27).

Вход свободный.

Количество мест ограничено, запись по ссылке.

20:00 — показ документального фильма киностудии «Русский Путь» «Юл Бриннер. Душа бродяги», 12+

Рок, сын знаменитого американского актера Юла Бриннера, едет в маленькую швейцарскую деревушку, где берёт начало его род. Он собирается принять участие в церемонии переименования площади, которая отныне будет называться в честь Юла Бриннера. По дороге сын вспоминает проведенные с отцом годы и судьбу актёра, сыгравшего главную роль в одном из самых популярных вестернов «Великолепная семерка», который родился в России, в дальневосточном городе на берегу Тихого океана.

Фильм представит его продюсер Филипп Кудряшов, генеральный директор Студии социального кино ООО «Вифсаида».

Место: сквер у дома Бринеров (ул. Алеутская, 15В).

Вход свободный.

Количество мест ограничено, запись по ссылке.

5 сентября, воскресенье

14:00 — открытый лекторий: лекция «Ларисса Андерсен: мифы и судьба», 12+

Лектор, которая хранит значительную частью наследия Лариссы Андерсен — одной из самых известных поэтесс восточной ветви русской эмиграции, — расскажет о том, как складывалась коллекция, о личный встречах с Лариссой, о жизни русских литераторов в Китае.

Лектор — Тамара Калиберова, журналист, лауреат премии Правительства РФ среди печатных СМИ (2005), главный редактор газеты «Утро Востока», составитель книг «Одна на мосту» Лариссы Андерсен, «Путь русского офицера. Записки из германского плена (1914–1918)» Николая Адерсона.

Место: Музей Города (ул. Петра Великого, 6).

Вход свободный.

Количество мест ограничено, запись по ссылке.

16:00 — вечер памяти начальника штаба Владивостокской крепости Алексея Будберга: «Владивосток — Сан-Франциско: генерал А.П. Будберг — воин, изгнанник, писатель», 12+

Барон Алексей Павлович фон Будберг (1869–1945) пробыл на посту начальника штаба Владивостокской крепости больше 10 лет — дольше, чем кто-либо другой. В программе вечера — экскурсия по крепости, показ документального фильма «Судьба и книги барона Будберга» и демонстрация редких фотографий времен Первой мировой войны из фотоальбома Алексея Павловича.

Автор-ведущий — Игорь Домнин, заместитель директора Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, историк эмиграции, член Союза писателей.

Место: форт Поспелова, остров Русский.

Вход свободный.

Количество мест ограничено, запись по ссылке.

Фестиваль продлится всю осень в 5 российских городах, а затем программа «Русское зарубежье: города и лица» станет ежегодной осенней традицией для всех интересующихся культурой и историей страны.

Всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» входит в культурную программу VI Восточного экономического форума.

Справка об организаторах:

Фонд наследия русского зарубежья — некоммерческая организация, основана в начале 2020 года по инициативе Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Деятельность Фонда направлена на сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия русской эмиграции. Среди основных задач – приобретение и возвращение в Россию архивов и ценностей музейного значения, поддержка мероприятий, посвященных изучению и популяризации истории и современности русского зарубежья для широкой, в том числе молодежной, аудитории.

Дом русского зарубежья им. А. Солженицына

В 2020 году Дому русского зарубежья имени А. Солженицына исполнилось 25 лет. За четверть века из-за рубежа в Россию были возвращены десятки тысяч музейных предметов, сотни тысяч архивных документов, книг и журналов. Из маленькой библиотеки Дом стал признанным в мире центром по работе с наследием русского зарубежья, прочным мостом, соединяющим Россию с зарубежной диаспорой. В 2019 году к библиотеке и архиву добавилась музейная экспозиция, открылся первый в мире Музей русского зарубежья.

Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева

Музей истории Дальнего Востока — старейший и самый большой музей на Дальнем Востоке. В 2020 году музей отметил 130 юбилей со дня создания. Музей носит имя Владимира Клавдиевича Арсеньева, выдающегося ученого и путешественника. Здесь на 9 музейных площадках постоянные музейные экспозиции по истории и культуре региона и его столицы сочетаются с пространствами сменяющих друг друга временных выставок, что позволяет знакомить гостей и жителей Владивостока с различными музейными коллекциями, в том числе из других городов.

По вопросам организации интервью и съемок, получения дополнительной информации, фото и видеозаписей с фестиваля и из архива Фонда, можно обращаться на электронную почту: fund@fnrz.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]