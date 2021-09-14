Водитель "хамского" Hummer сдался полиции Владивостока

Водитель внедорожника Hummer, который разъезжал по берегу пляжа у мыса Вятлина на острове Русский во Владивостоке, сам сдался полиции. Об этом "Вести: Приморье" сообщают со ссылкой на свой источник в ГИБДД Приморья. Водителю грозит возбуждение административного дела.

"Сегодня сам пришел в ГИБДД. Отдали его в райотдел полиции, они с ним работают", - сообщил наш источник.

Напомним, что видео с разъезжающим по береговой линии в районе Вятлина автомобиля Hummer было опубликовано 13 сентября и разлетелось по Telegram-каналам. На кадрах видно, как американский чёрный внедорожник сдаёт назад по каменистому пляжу, буксует, пытается проехать вперёд, заезжая колёсами в морскую воду. Десятки отдыхающих разбегаются в стороны от автомобилиста и стараются держаться подальше. На автомобиле были номера 14-го региона – Республика Саха (Якутия). Ознакомившись с видео, пресс-служба УМВД России по Приморскому краю заявила, что сотрудники полиции разыскивают водителя внедорожника. Видеозапись инцидента, размещённая в социальных сетях, приобщена к материалам административного расследования. Согласно ст. 8.42 КоАП РФ за проезд в прибрежную зону нарушителям грозит штраф от 3000 до 4500 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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