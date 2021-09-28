Школу на 450 мест построят в Надеждинском районе

Приморский край стал одним из 34 регионов, которые получат субсидию от Правительства России на строительство школ. К концу 2023 года в Надеждинском муниципальном районе появится новое образовательное учреждение, которое будет рассчитано на 450 мест, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как уточнили в краевом министерстве образования, ранее Президент Владимир Путин поручил Правительству России рассчитать потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях, поскольку количество школьников в стране заметно увеличивается.

Чтобы помочь территориям реализовать заявленные проекты, федеральный центр направит более 74 миллиардов рублей. Распоряжение о распределении этих средств уже подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. В 34 регионах, которые подтвердили готовность к предстоящей работе, будет построено 128 современных школ и появятся более 93,7 тысячи дополнительных учебных мест. Помимо федеральных денег средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов.

По словам первого заместителя министра образования Приморья Ирины Бушмановой, на сегодняшний день в рамках этого постановления в крае получит субсидию Надеждинский муниципальный район.

«Муниципалитет заключил концессионное соглашение на строительство школы на 450 мест. Она должна быть построена не позднее 31 декабря 2023 года. И затем, до 2027 года включительно, мы будем выполнять обязательства перед концессионером», – отметила Ирина Бушманова.

Она также уточнила, что в настоящее время прорабатывается вопрос об участии в этом проекте еще двух школ в Уссурийске, срок сдачи которых запланирован на 2024 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]