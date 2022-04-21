Научиться управлять бизнесом: в ДВФУ стартовала новая образовательная программа

Изучение всех нюансов управления бизнесом. Что важно — с учетом региональной специфики. В Дальневосточном федеральном университете стартовала новая образовательная программа — для менеджеров среднего и высшего звена и владельцев компаний. Чему и как будут учить тех, кто уже преуспел в этой сфере. Репортаж Екатерины Карначевой.

Ксения Аксенова — HR-директор владивостокской компании по производству одежды. Об образовательных программах Академии управления ДВФУ узнала от коллег. Решила — чем сложнее для ведения бизнеса времена — тем больше новых знаний и умений необходимо приобретать. И отправилась повышать свою квалификацию.

Ксения Аксенова, участница программы «Мастер делового администрирования» Академии управления ДВФУ:

"Находить новых поставщиков, партнеров, новые каналы продвижения — сейчас лучшее время для нас, российских компаний, чтобы завоевывать рынок".

Участниками новой образовательной программы «Мастер делового администрирования» стали несколько десятков владельцев и менеджеров компаний со всего Дальнего Востока. Учиться предстоит 1,5 года. Лишь 10 процентов занятий будут лекционными. Остальное — практика.

В прошлом году Академия управления ДВФУ возглавила народный рейтинг бизнес-школ России в категории «Качество деловых связей». Академия управления ДВФУ дает возможность владельцам и топ-менеджерам компаний, а также госслужащим развивать компетенции. В меняющихся условиях развития бизнеса и госсектора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]