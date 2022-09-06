Кожемяко предложил применять туристический кешбэк в зависимости от сезона и маршрута

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил президенту РФ Владимиру Путину доработать механизм туристического кешбэка и поставить его применение в зависимость от сезона и маршрута путешествия.

"Одна из самых популярных мер поддержки - это туристический кешбэк, или возврат части стоимости поездки. Его нужно продолжать, но требуется доработать некоторые технические решения. Например, в ряде случаев стимулирование через возврат средств туристам ведет к простому повышению стоимости этих услуг на размер кешбэка на тех курортах, которые и так пользуются спросом и не требуют дополнительного стимулирования. Мы считаем, что этот спрос не просто нужно поддерживать, но его формировать, предусматривать возможности гибкого применения возврата за путешествия в зависимости от маршрута и сезона", - сказал Кожемяко на заседании президиума Госсовета по туризму во Владивостоке.

Продажи туров по России с кешбэком на осень и зиму начались 25 августа и продлятся до 10 сентября 2022 года. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион России можно будет с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз - с 1 сентября и до окончания навигации. Возврат средств составляет 20%, максимум - 20 тыс. рублей.

По поручению президента России Владимира Путина также действует повышенный кешбэк для путешествий на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе. Он составляет 20%, максимум - 40 тыс. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]