Кинулся на снимающего: момент атаки леопарда на людей попал на видео
Подписчики WhatsApp "Вести:Приморье" прислали видео, снятое предположительно в селе Красный Яр Уссурийского муниципального округа в Приморье.
На кадрах видно, как дальневосточный леопард проник во внутренний двор домохозяйства, а потом кинулся на окно, за которым стоял снимающий видео человек. После этого съемка зверя оборвалась и на кадрах зафиксирована паника, которая началась среди обитатеплей дома.
Ранее в сообщалось о том, что дальневосточный леопард впервые напал на человека в Приморье. По данным соцсетей, инцидент случилась ночью в жилом секторе. Хищник вышел к людям за несколько часов до происшествия, попав в объективы видеокамер и став героем местных соцсетей.
В конце концов леопард окончательно осмелел, зашел во двор местного жителя и напал на человека. Пострадавший госпитализирован, утверждаетИА UssurMedia.
Между тем специалисты ФГБУ "Земля леопарда" отрицают инфоормацию о нападении леопарда на человека:
"Инцидент произошел примерно в 30 км от границ национального парка "Земля леопарда". Прежде этот дальневосточный леопард фиксировался у села Утесное и не демонстрировал конфликтное поведение. У нас нет информации о том, что он напал на человека, однако его поведение нетипично для здорового дальневосточного леопарда".
По словам местных жителей, сейчас все жители села Красный Яр сидят по домам. Детей не пускают в школу. Отлавливать хищника выдвинулись специалисты центра "Конфликтный тигр".
"Едут охотоведы. В течение часа будут здесь. Все село сидит дома. Из дома не выходят. В школу детей не пускают. Такая напряженная обстановка", - рассказала местна жительница "Вестям: Приморье".
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