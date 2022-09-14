Кинулся на снимающего: момент атаки леопарда на людей попал на видео

Подписчики WhatsApp "Вести:Приморье" прислали видео, снятое предположительно в селе Красный Яр Уссурийского муниципального округа в Приморье.

На кадрах видно, как дальневосточный леопард проник во внутренний двор домохозяйства, а потом кинулся на окно, за которым стоял снимающий видео человек. После этого съемка зверя оборвалась и на кадрах зафиксирована паника, которая началась среди обитатеплей дома.

Ранее в сообщалось о том, что дальневосточный леопард впервые напал на человека в Приморье. По данным соцсетей, инцидент случилась ночью в жилом секторе. Хищник вышел к людям за несколько часов до происшествия, попав в объективы видеокамер и став героем местных соцсетей.

В конце концов леопард окончательно осмелел, зашел во двор местного жителя и напал на человека. Пострадавший госпитализирован, утверждаетИА UssurMedia.

Между тем специалисты ФГБУ "Земля леопарда" отрицают инфоормацию о нападении леопарда на человека:

"Инцидент произошел примерно в 30 км от границ национального парка "Земля леопарда". Прежде этот дальневосточный леопард фиксировался у села Утесное и не демонстрировал конфликтное поведение. У нас нет информации о том, что он напал на человека, однако его поведение нетипично для здорового дальневосточного леопарда".

По словам местных жителей, сейчас все жители села Красный Яр сидят по домам. Детей не пускают в школу. Отлавливать хищника выдвинулись специалисты центра "Конфликтный тигр".

"Едут охотоведы. В течение часа будут здесь. Все село сидит дома. Из дома не выходят. В школу детей не пускают. Такая напряженная обстановка", - рассказала местна жительница "Вестям: Приморье".

Ранее сообщалось, что дальневосточный леопард никогда не нападает на человека первым, а вот человек остаётся для него смертельной угрозой. Охота на дальневосточного леопарда запрещена с 1956 года, хищник занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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