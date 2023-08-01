Ускорить темпы посоветовал губернатор подрядчику строительства школы на Патрокле

Во Владивостоке строительство школы на Патрокле отстаёт от графика. Глава Приморья проверил ход работ и дал ряд поручений, чтобы подрядчик нагнал темпы и успел объект в срок. Посетил губернатор и территорию на Снеговой Пади, где будут возводить новое учебное заведение.

Владивосток разрастается. И ввысь, и в ширь. Сейчас в городе у моря проживает более полумиллиона человек. Для них строятся дома и необходимая инфраструктура. Сейчас для подрастающего поколения в краевом центре возводят несколько новых школ.

Губернатор Приморья проконтролировал ход строительства будущих школ. Глава побывал в микрорайоне Патрокл на территории, где сейчас возводят общеобразовательное учреждение. Начали с подробного разбора проекта.

- Сейчас готовятся монолитные конструкции под монтаж металлоконструкций бассейна, спортзала большого, актового зала, и малого спортзала. Штукатурные работы ведутся в этой части, сейчас устанавливаются окна. Стяжки здесь выполнены в полном объёме, перешли в сторону актового зала.

В строительстве задействовано около 200 человек. Сейчас школа готова почти наполовину, однако есть отставание от графика. Чтобы планы выполнить и учебное заведение ввести в эксплуатацию уже в следующем году, глава региона порекомендовал в два раза увеличить количество рабочих на стройке.

- Здесь должно быть как минимум 400 человек работать. Тем более, сейчас все эти работы, которые идут, они требуют именно людского участия, людского труда.

Школа на Патрокле примет более 1200 детей. А будущее учебное заведение на Снеговой Пади, к строительству которого только приступят, рассчитано почти на тысячу человек. Делегация во главе с губернатором здесь тоже проконтролировали, как справляются рабочие и подрядчик.

- На первом этапе на подпорной стенке не менее 30 человек у нас будет и не менее 10 единиц техники. В рамках монолитных работ по возведению фундамента не менее 150. - Когда начнёте нулевой цикл? - Нулевой цикл — ориентировочно разрабатывать котлован через две недели.

В ходе проверки глава региона порекомендовал подрядчику ускорить темпы по закупке строительных материалов. Объект планируют открыть в 2024-ом. Это учебное заведение ждут многие родители. Ведь буквально месяц назад стало известно, что в существующую школу в Снеговой Пади не попали около 70 человек по прописке. Тогда власти города организовали проверку. Сегодня же глава Приморья отметил, что строительство школ в активно разрастающихся микрорайонах Владивостока поможет решить проблему переполненности образовательных учреждений и вторых смен.



Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

"Было много проблем здесь по Снеговой Пади, и к нам обращались в социальные сети, поэтому было найдено решение о строительстве здесь школы, подписания соглашения с застройщиками, которые имеют опыт строительства подобных объектов. Выдано разрешение, сегодня уже приступили к строительству. Это школа на 1100 мест. Вместе с тем, Снеговая Падь развивается, рядом будет микрорайон Изумрудный".

Отмечу, строящиеся школы в районах Патрокла и Снеговой Пади возводят по нацпроекту «Образование».

Юлия Бурцева, "Вести: Приморье".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]