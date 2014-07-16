У него самый правильный мед и самые добрые пчелы. Николай Барышников пасеку держит сегодня на Американском перевале, а качает мед в Находке. Но при этом зовут его лучшим пчеловодом Партизанского района. Отчего так, и почему настолько уверен приморец в своих крылатых помощницах?

По пасеке своей, многоэтажной и многоцветной, Барышников летает как тезка его, легендарный танцовщик. А уж истории рассказывает! И про пчелу дальневосточную, как народ наш, пеструю.

Николай Барышников, пчеловод: «Сюда ехали, везли итальянскую, карпатскую, среднерусскую, степно-украинскую, и у нас получился полный сброд».

И про привычки пчелиные — у сброда-то склонность на рои делиться, у каждого своя матка, а в целом — беспорядок. У немецкой Карники канцлер на весь улей единственный. Сидит в нижнем отсеке. Остальные тихо носят мед по этажам.

- 100 килограммов. Вот в таком состоянии. И видите, что с этой пчелой можно делать. С нашей так вы не постучите, не поработаете.

Жарко с ним, набегаешься. Сухой он, как травинка, речистый, как местная вода ключевая, холодная...

Ольга Катренко, корреспондент: «У пчел на пасеке, конечно, поилки есть, но воду берут из горного родника, и она такая хорошая, что некоторые капризные пчелы, они прилетают прямо сюда. Вот, конкуренцию мне составили».

Правильные пчелы не станут на людей отвлекаться, рассказывает и чуть не целует их.

- Это Карника — ни одна пчела не укусит.

Молча терпят ветродуй, когда ярус за ярусом на откачку снимает Барышников. Рамки полны только-только дозревшего янтаря.

- Еще из липы ни разу не качали, люди уже по два раза откачали, уже на рынках продают. Не-зре-лый...

У него липовый — дозрел! И льется из качалки электрической, дорогой, но эффективной, на которую край Приморский мог бы и субсидию дать, считает...

Проблем у него, если вникнуть, горы. Требует пчеловод серьезного к себе отношения, чтобы лучший в мире приморский мед, цветущая база которому всё же в тайге Партизанского района, у каждого земляка был к чаю. И чтобы смена росла молодая, и чтобы рамки и топливо было на что покупать. А «немцы» крылатые слушают да гудят. И тихо носят мед по этажам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]